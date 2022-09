Bonus Sport 2022 in Campania fino a 400 euro a figlio anche per calcetto e basket: bando a ottobre Dedicato ai ragazzi tra 6 e 15 anni. Il bonus dà diritto ad un voucher fino a 1.600 euro a famiglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte in Campania il Bonus Sport da 400 euro per i ragazzi da 6 a 15 anni, fino ad un massimo di 1.600 euro a famiglia, nel caso di nuclei familiari con più figli. Ne avranno diritto le famiglie con Isee fino a 17 mila euro l'anno fino a 3 figli e fino a 28mila euro con 4 o più figli, La Regione Campania ha annunciato che la pubblicazione del bando è prevista entro ottobre 2022. Il bonus consiste in un voucher che si potrà spendere per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede legale in Campania, come scuole di calcetto, basket o altri sport.

Come avere il Bonus Sport

Il voucher, come anticipato da Fanpage.it, è assegnato al minore ammesso in graduatoria ed è spendibile per l’iscrizione alla disciplina sportiva ed alla associazione o società sportiva indicati nella domanda di partecipazione.

L’ammontare corrispettivo del voucher verrà erogato dall’Agenzia Regionale Universiadi e dello Sport (ARUS) direttamente all’associazione o società sportiva indicata nella domanda.

L’erogazione è subordinata alla presentazione da parte dell’associazione o società sportiva dell’attestato di regolare frequenza del ragazzo assegnatario alle attività previste.

La lista delle associazioni sportive a cui iscriversi

L’acquisizione delle candidature per l’erogazione del voucher da parte delle Associazioni Sportive e delle Società Sportive Dilettantesche affiliate CONI e/o CIP si è già svolta. L’elenco delle associazioni/società selezionate sarà disponibile non appena saranno aperte le procedure, con successivo avviso, per la richiesta dei voucher da parte dei beneficiari. La Regione prevede di erogare fino a 17.500 voucher in tre anni, a disposizione ci sono 7 milioni di euro.