Bonus asilo nido Campania 2022, fino a 3mila euro a famiglia dalla Regione per bimbi fino a 3 anni È destinato ai bambini da 0 a 3 anni che frequentano asili nido, micronidi e scuole d’infanzia. A disposizione 26 milioni di euro. Bando a ottobre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sarà un Bonus Asilo Nido anche in Campania, finanziato dalla Regione, che si affiancherà a quello nazionale erogato dall'Inps, per il quale però al momento risultano esauriti i fondi. Il bonus della Regione Campania, sotto forma di voucher, avrà un importo massimo di 3mila euro a famiglia. È destinato ai bambini da 0 a 3 anni che frequentano asili nidi e micronidi. Sarà erogato in base all'Isee e gli uffici regionali stanno lavorando in questi giorni per definire i tetti reddituali e gli altri requisiti della platea dei beneficiari. A disposizione c'è un fondo di 26 milioni di euro. Il bando sarà pubblicato entro ottobre 2022. I criteri, ad ogni modo, dovrebbero essere diversi da quelli del bonus asilo nazionale, per non sovrapporsi a quest'ultimo.

Un voucher per le famiglie disagiate

Si tratta di una misura molto attesa da mamme e papà, considerando che i fondi nazionali a disposizione sono invece esauriti e non si sa se la misura a livello nazionale sarà rifinanziata anche per il 2023. Il Bonus Asilo della Regione Campania prevede un voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della retta per i bambini da 0 a 3 anni, mediante la riduzione delle rette di iscrizione presso i nidi e micronidi e presso le scuole dell’infanzia. Prevede l'erogazione di voucher fino a € 3.000,00 per la retta prevista dai nidi e micronidi, rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0-36 mesi.

L'obiettivo è "agevolare su larga scala, in maniera complementare ed integrativa rispetto alla misura nazionale attuata dall’INPS l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia da parte delle famiglie per i bambini da 0 a 3 anni, mediante la riduzione delle rette di iscrizione presso i nidi e micronidi e presso le scuole dell’infanzia".