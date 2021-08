Bomba d’acqua su Napoli, scoppiano le fogne: Bagnoli allagata. Maxi-voragine a Fuorigrotta Bomba d’acqua su Napoli nella notte. A Bagnoli scoppiano le fogne, il quartiere stanotte si è completamente allagato. Ad Agnano fiume di fango e allagamenti. Mentre un maxi-avvallamento stradale si è verificato all’uscita della Tangenziale di Napoli, in direzione Soccavo, che interessa sia l’acquedotto che le fognature.

Bomba d'acqua su Napoli nella notte. A Bagnoli scoppiano le fogne, il quartiere stanotte si è completamente allagato. Numerosi gli interventi della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito. Ad Agnano, invece, nell'area nord occidentale, fiume di fango e allagamenti. Mentre un maxi-avvallamento stradale si è verificato all'uscita della Tangenziale di Napoli, in direzione Soccavo, all'altezza del centro commerciale. La situazione più seria è in via Cinthia, a Fuorigrotta, dove la voragine interessa sia l'acquedotto che le fognature sono stati allertati Servizio Strade ed ABC e la Protezione Civile comunale, guidata dall'assessore Rosaria Galiero, è sul posto.

Allagamenti anche a Poggioreale

Altri allagamenti si segnalano anche nel quartiere Poggioreale, a ridosso del viadotto dell'ex statale 162, a Gianturco e in piazza Arabia. La Protezione civile della Campania, ieri, ha emanato l'avviso di allerta meteo gialla per forti piogge, vento e fulmini, a partire dalla mezzanotte e in vigore fino alle ore 14 di oggi, sabato 28 agosto. «È in atto – si legge nella nota di previsioni meteo sul breve periodo – sulla Campania una elevata instabilità atmosferica che genera precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi».