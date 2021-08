Domani allerta meteo per maltempo in Campania: da mezzanotte alle 14 del 28 allarme temporali Protezione Civile Regione: Allerta meteo Gialla su Campania dalla mezzanotte alle 14 di domani 28 agosto. Possibili temporali, raffiche di vento, fulmini e grandine. Dissesto idrogeologico: attenzione ad aree interessate da incendi e territori fragili.

A cura di Redazione Napoli

Fine agosto all'insegna del maltempo in Campania: allerta della Protezione civile per domani 28 agosto da mezzanotte alle ore 14. «È in atto – si legge nella nota di previsioni meteo sul breve periodo – sulla Campania una elevata instabilità atmosferica che genera precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi»

La Protezione Civile della Regione Campania, anche tenendo conto della fragilità di alcune aree, connesse alle recenti precipitazioni, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo sulle seguenti zone: 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). A partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani 28 agosto si prevedono rovesci e temporali soprattutto sul settore costiero, con possibili raffiche di vento nei temporali.

Ecco cosa raccomanda la Protezione civile locale: