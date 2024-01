Bmw senza controllo distrugge distributore e si schianta su auto: 5 feriti, uno è grave. A bordo anche neonata Alla guida un 23enne, senza patente, ferito gravemente: è in prognosi riservata al Cardarelli. Altri 4 feriti. Indaga la Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Una Bmw senza controllo, con targa svizzera, distrugge una pompa di benzina a Secondigliano e poi si schianta in retromarcia contro un'altra auto, una Yaris nera, che sta sopraggiungendo, con 4 persone a bordo. Ci sono 5 feriti, uno, il conducente della Bmw, un 23enne napoletano risultato poi senza patente, è gravissimo. Ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Gli altri 4 feriti sono gli occupanti della Yaris. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, a quanto apprende Fanpage.it, in viale Umberto Maddalena, attorno alla mezzanotte del 21 gennaio 2024, sulla carreggiata che porta da piazza Di Vittorio alla Doganella, all'altezza della pompa di benzina che si trova nei pressi dell'Aeroporto Militare di Capodichino.

Foto Fanpage.it

Il violento incidente in viale Umberto Maddalena

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che, secondo le prime ricostruzioni, sembra molto articolata. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, Reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Jocelito Orlando. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Bmw con targa svizzera, condotta dal 23enne napoletano, si sia fermata al distributore di carburante per fare rifornimento. A bordo, assieme al conducente, ci sarebbero state altre 6 persone: un altro 23enne, passeggero sul sedile anteriore, mentre su quello posteriore sarebbero stati seduti le compagne dei due uomini, una bimba di 3 anni, figlia del conducente, il fratello del passeggero e una bimba neonata.

Foto Fanpage.it

Cosa è accaduto: le indagini della Polizia Locale

La dinamica di quanto avvenuto, come detto, è ancora in fase di ricostruzione. Secondo i primi accertamenti, pare che il conducente sia sceso dall'auto assieme al passeggero sul lato guida, per fare rifornimento, ma, forse per un'errore di stazionamento, la BMW senza controllo avrebbe cominciato a scendere per la strada in retromarcia. Il passeggero sarebbe immediatamente rientrato nell'abitacolo per cercare di fermare l'auto, ma, probabilmente per una manovra errata, la vettura avrebbe preso invece più velocità.

Leggi anche Passeggera vola dal finestrino del bus Anm dopo incidente al corso Malta: ferito anche il conducente

La portiera anteriore dell'auto che era rimasta aperta, a quel punto, avrebbe colpito violentemente il conducente che sarebbe stato sbattuto al suolo. Un impatto molto forte, tanto che il 23enne è stato poi ricoverato al Cardarelli. Nella folle corsa, poi, la BMW avrebbe anche distrutto una parte dell'ufficio della pompa di benzina. L'auto, poi, improvvisamente avrebbe ruotato su sé stessa, per motivi non chiari, andando ad invadere in retromarcia la carreggiata dalla quale era arrivata, e andandosi a schiantare con la parte posteriore della BMW contro la parte anteriore di una Yaris che stava sopraggiungendo sulla strada dal lato precedentemente percorso dalla BMW. Gli occupanti della Yaris, condotta da un 22enne, sono tutti e 4 feriti lievemente. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire meglio quanto avvenuto.