Afragola, perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’ingresso del centro commerciale Il Rubino

l conducente è stato portato in ospedale in codice giallo. Tra le ipotesi al vaglio quella del malore alla guida.

Afragola, l’incidente di oggi

L'auto che punta dritta contro le vetrate, lo schianto contro l'ingresso, poi le sirene. È la scena che si è presentata davanti al centro commerciale "Il Rubino" di Afragola, hinterland nord, a pochi passi dalle "Porte di Napoli". Il conducente perde il controllo del veicolo e finisce la sua corsa contro l'accesso della struttura commerciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e il mezzo coinvolto.

L'uomo alla guida è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella del malore alla guida, che avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto al conducente. Una pista che spiegherebbe la dinamica dell'impatto contro l'ingresso della struttura. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica.