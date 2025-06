Blatte in cucina nel noto pub di Napoli dove si preparano panini e patatine: attività sospesa e mega-multa Blitz della Polizia Locale e dell’Asl in un noto pub&grill nella zona di piazza Nazionale: “Criticità igieniche”. Raffica di multe. Attività sospesa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Blatte nella cucina di un noto locale “Pub & Grill” di Napoli, proprio dove si preparano panini con hamburger e patatine fritte. Scattano sospensione e multe. Il blitz della Polizia Locale e dell'Asl di Napoli è scattato nelle scorse ore. Nel mirino, un noto locale che si trova nella zona di piazza Nazionale, al centro storico della città. L'operazione è stata condotta nella serata di ieri, giovedì 26 giugno, dall'Unità Operativa IAES (Investigativa – Ambientale, Emergenze Sociali e Minori) dei caschi bianchi, nell’ambito di un controllo ad alto impatto condotto con il coinvolgimento di due articolazioni dell’ASL Napoli 1 Centro: l’U.O.C. SIAN (Igiene degli Alimenti) e il Servizio PSAL (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e rientra nell'ambito delle azioni strategiche di controllo e contrasto alle irregolarità, disposte dal Comando Generale della Polizia Locale di Napoli. Accertate numerose violazioni: raffica di sanzioni.

Sospesa l'attività di ristorazione

Gli accertamenti dell’U.O.C. SIAN hanno portato alla sospensione immediata dell’attività di ristorazione per le gravissime condizioni igienico-sanitarie, con presenza diffusa di blatte in tutta l’area cucina e nei locali adibiti a deposito. Sono inoltre state elevate: una sanzione da 1.000 euro per gravi carenze igieniche; una sanzione da 2.000 euro per mancata compilazione delle schede HACCP; 9 prescrizioni operative, con controllo a 30 giorni. È stata fatta richiesta documentale per la certificazione della cappa a servizio della cucina.

Riscontrate anche violazioni anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Servizio PSAL ha contestato una violazione dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 81/08, relativa a criticità nell’impianto elettrico. È stato inoltre redatto un verbale di ispezione con richiesta documentale e disposta la convocazione dei responsabili presso gli uffici dell’ASL, per ulteriori accertamenti già programmati per il giorno successivo.

Le sanzioni contestate dalla Polizia Locale di Napoli

L’operazione ha portato alla redazione di diversi verbali da parte della Polizia Locale, come violazione della L. 447/95 per mancanza del Nulla Osta d’Impatto Acustico (N.O.I.A.); violazione dell’art. 20 del Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico con eccedenza di oltre 13 mq; violazione del Regolamento R.P.S.U. 75/22 per mancata differenziazione dei rifiuti.

L’azione conferma l’impegno costante dell’Unità Operativa Investigativa della Polizia Locale di Napoli nel contrasto al degrado, alla mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie e alla tutela della salute e della sicurezza pubblica. Ulteriori controlli sono già in programma in altri quartieri della città. Alta è l'attenzione sulle attività di pubblico esercizio le quali devono operare nel pieno rispetto delle regole: la salute dei cittadini e il decoro urbano non sono negoziabili.