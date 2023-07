Blackout nella notte a Napoli nord, allarme condizionatori per l’emergenza caldo Al buio l’area dell’Ospedale San Giuliano tra Giugliano e Villaricca. Senza corrente i comuni di Quarto, Qualiano, Giugliano, Casavatore, Casoria, Afragola, Castello di Cisterna, Cercola e Bacoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un altro blackout nell'area metropolitana di Napoli questa notte, quando diversi comuni della provincia sono rimasti senza energia elettrica per diverse ore. Si tratta del terzo caso in tre giorni. Tra Giugliano e Villaricca, la corrente è saltata poco dopo la mezzanotte. Al buio la zona a ridosso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Il distacco è durato poco meno di un'ora però, perché già verso l'una di notte l'erogazione dell'energia elettrica è stata ripristinata.

Senza elettricità i comuni dell'hinterland

Disagi per black out si sono registrati anche in altri comuni dell'area metropolitana. A Quarto, Qualiano, Giugliano, Casavatore, Casoria, Afragola, Castello di Cisterna, Cercola e Bacoli. In tutti questi casi i tecnici dell'Enel si sono messi subito al lavoro per il ripristino. Sono giorni di impegno straordinario per i gestori dell'energia. Nella città di Napoli, ieri sera, è saltata di nuovo la corrente in molti quartieri per il secondo giorno consecutivo, con distacchi a Barra, Posillipo e Soccavo. Domenica, i disagi maggiori, come anticipato da Fanpage.it, si sono registrati nel centro storico, tra via Marina, il Rione Sanità e Materdei.

Fari puntati sull'uso dei condizionatori

Molti puntano il dito contro l'uso dei condizionatori, enormemente aumentato in questi giorni a seguito della fortissima ondata di calore che si è abbattuta sulla città, con temperature che sfiorano i 37 gradi centigradi nelle ore più calde della giornata. La Protezione Civile, infatti, ha emanato diversi bollettini di allerta meteo gialla per emergenza caldo. Le aziende come Terna ed E-Distribuzione negli scorsi mesi hanno provveduto ad ammodernare gli impianti. Sono stati installati nuovi elettrodotti a Napoli, con lavori anche importanti, che hanno impattato sulla viabilità. Tuttavia, i blackout proseguono, nonostante il miglioramento della rete dell'energia.