Blackout a Napoli, senza elettricità i quartieri del centro storico: allarme condizionatori Senza corrente elettrica per molte ore varie zone della città: via Marina, Rione Sanità, Case Nuove, Rione Materdei. Tecnici dell’Enel già al lavoro per ripristinare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blackout in città nella giornata di oggi, domenica 9 luglio 2023. Molti quartieri del centro storico sono rimasti senza energia elettrica. Il disservizio è durato parecchie ore ed è scattato in alcuni casi fin dalle ore 14,00. Alcune zone sono tutt'ora senza corrente. Tra le aree dove si sono registrati i disservizi si contano via Marina, le Case Nuove, il Rione Materdei e il Rione Sanità. Sono già intervenuti i tecnici dell'Enel, che hanno preso in carico tutti gli interventi. Il problema potrebbe essere legato all'aumento della richiesta di energia, probabilmente per alimentare i condizionatori, a causa della forte ondata di caldo che si è abbattuta sulla città.

"La causa potrebbero essere i condizionatori per il caldo"

Per il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, "gli addetti dell'Enel sono prontamente intervenuti e ancora adesso si stanno eseguendo i controlli. Molte persone stanno attendendo il ripristino dell'elettricità, che in alcuni quartieri manca dalle ore 14,00. Auspichiamo che venga ripristinata al più presto. Il problema potrebbe essere legato all'aumento dell'uso dei climatizzatori per il caldo".

La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha diramato per la giornata di oggi, domenica 9 luglio, un avviso per ondate di calore dopo quello del ministero della Salute e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per prevenire gli effetti dell'innalzamento delle temperature sulla salute dei cittadini. Sulla città di Napoli si prevedono condizioni metereologiche da bollino Giallo (una condizione che pre-allerta i servizi sanitari e sociali): la colonnina di mercurio potrà arrivare a toccare, nelle ore più calde della giornata, i 37 gradi.