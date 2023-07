Black out a Napoli: manca la luce in diversi quartieri per il secondo giorno di seguito Nuovi blackout a Napoli nella giornata di oggi: centinaia di famiglie senza corrente elettrica tra il centro e le periferie.

A cura di Nico Falco

La mappa dei disservizi di e–distribuzione

Anche oggi, dopo i black out registrati ieri, in diverse zone di Napoli si sono registrati problemi sulla linea elettrica, che hanno lasciato i cittadini senza corrente per diverse ore. Il problema potrebbe essere nell'eccessivo consumo di energia dovuto anche alle ondate di calore delle ultime ore: il massiccio utilizzo dei condizionatori potrebbe avere sovraccaricato gli impianti determinando i disservizi.

Nella zona del centro storico, riporta la mappa di e-distribuzione, i guasti vengono segnalati nel quartiere Pendino: 218 utenze sono senza elettricità dalle 17 di oggi, i tempi per il ripristino non sono stati ancora definiti. Nella periferia Est due disalimentazioni sono state segnalate a Barra: la prima, a partire dalle 20.04, coinvolge 185 utenti (previsione ripristino alle 22.30), mentre la seconda, segnalata alle 20.30, coinvolge 122 famiglie (previsione ripristino alle 23). Nella periferia Ovest un guasto viene segnalato a Posillipo (dalle 19.55, con 119 famiglie senza luce, previsione ripristino alle 22) ed uno a Soccavo (207 famiglie coinvolte, dalle 21.26, ripristino previsto alle 23.30).

Per quanto riguarda la provincia di Napoli, situazioni analoghe persistono a Quarto, Qualiano, Giugliano, Casavatore, Casoria, Afragola, Castello di Cisterna, Cercola e Bacoli; in tutti questi casi i tecnici sono già al lavoro e il ripristino è previsto a breve o comunque nelle prossime ore.