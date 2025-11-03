Blackout a Napoli, senza luce i palazzi al Corso Vittorio Emanuele: ascensori fermi e gente in strada

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Blackout improvviso al Corso Vittorio Emanuele di Napoli questa sera. Senza luce dalle 20,40 circa duecento famiglie negli stabili sul lato verso piazza Mazzini. Al buio a droni e scale dei palazzi, fermi gli ascensori. Molte persone sono scese in strada per capire cosa stesse accadendo. L’illuminazione pubblica, ad ogni modo, risulta funzionante nella zona. Il problema sembra riguardare solo gli edifici privati.

I tecnici di E-Distribuzione hanno ricevuto la segnalazione di guasto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e si sono attivati immediatamente, coordinati dal responsabile territoriale di Napoli.

Le squadre tecniche stanno raggiungendo il posto per un intervento alla cabina del Corso Vittorio Emanuele. Solo una volta in cabina potranno accertare l'entità del guasto, sono comunque operativi e pronti a risolvere, a quanto si apprende da fonti accreditate.