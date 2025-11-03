napoli
video suggerito
video suggerito

Blackout a Napoli, senza luce i palazzi al Corso Vittorio Emanuele: ascensori fermi e gente in strada

Blackout al Corso Vittorio Emanuele: al buio interi palazzi. Verifiche alla cabina dei tecnici E-distribuzione.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
1 CONDIVISIONI
Immagine

Blackout improvviso al Corso Vittorio Emanuele di Napoli questa sera. Senza luce dalle 20,40 circa duecento famiglie negli stabili sul lato verso piazza Mazzini. Al buio a droni e scale dei palazzi, fermi gli ascensori. Molte persone sono scese in strada per capire cosa stesse accadendo. L’illuminazione pubblica, ad ogni modo, risulta funzionante nella zona. Il problema sembra riguardare solo gli edifici privati.

I tecnici di E-Distribuzione hanno ricevuto la segnalazione di guasto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e si sono attivati immediatamente, coordinati dal responsabile territoriale di Napoli.

Le squadre tecniche stanno raggiungendo il posto per un intervento alla cabina del Corso Vittorio Emanuele. Solo una volta in cabina potranno accertare l'entità del guasto, sono comunque operativi e pronti a risolvere, a quanto si apprende da fonti accreditate.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio Pasquale Nappo, i killer volevano colpire lui. L'ipotesi: vendetta dopo una lite
Fermati dai carabinieri un 18enne e un 23enne: si sono consegnati
Chi era Pasquale Nappo: operaio e incensurato di 18 anni
In due si sono accostati con lo scooter e hanno aperto il fuoco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views