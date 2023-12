Bimbo muore a 4 anni, lutto a Siano (Salerno). Il sindaco: “Siamo senza parole” Un bimbo di 4 anni è morto nel giorno di Natale, lutto a Siano: il sindaco annulla i festeggiamenti per il Natale: “Siamo sgomenti e sconvolti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un bimbo di soli 4 anni è morto dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: una tragedia avvenuta nel giorno di Natale e che ha lasciato sconvolta un'intera comunità, quella di Siano, nella provincia cilentana di Salerno. A dare la notizia del decesso è stato il sindaco Giorgio Marchese che ha parlato di "una tragedia immane", che ha lasciato "tutti sgomenti per questa perdita devastante".

Probabile che nelle prossime ore venga aperta un'indagine sulla vicenda e che venga disposta l'autopsia sul corpo del piccolo. Secondo quanto ricostruito finora, sembrerebbe che il bambino sia stato portato d'urgenza dai genitori nel Pronto Soccorso del nosocomio dell'agro nocerino-sarnese in preda a febbre alta e vomito. Ma non ci sono ancora certezze su cosa possa averne causato l'improvviso decesso. La comunità sianese si è stretta attorno alla famiglia, che ha perso il proprio pargolo proprio nel giorno di Natale e in maniera così tragica.

"Oggi è un giorno molto triste per la nostra città", ha commentato Giorgio Marchese, sindaco di Siano, "La notizia della prematura scomparsa del piccolo G. mi ha lasciato inerme e senza parole. Una tragedia immane, che ci addolora profondamente e ci lascia tutti sgomenti per questa perdita devastante. Il mio pensiero e quello dell’intera comunità Sianese va alla famiglia a cui ci stringiamo forte in questo momento di dolore. Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto", ha concluso il primo cittadino sianese, "per il quale, come Amministrazione, abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento per il santo Natale. Ciao piccolo".