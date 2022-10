Bimbo di un anno morto in ospedale, il sindaco: “Tutta la comunità sconvolta da questa tragedia” Pasquale Raimo, sindaco di San Vitaliano, ha commentato la morte del bimbo di 1 anno che viveva nella cittadina del Napoletano insieme alla famiglia.

A cura di Valerio Papadia

"Un dolore che colpisce tutta la comunità". Così Pasquale Raimo, sindaco di San Vitaliano, ha commentato la tragica morte di un bambino di un anno, deceduto questa notte all'ospedale Santobono di Napoli, dopo aver avuto una crisi respiratoria: la salma del bambino è stata sottoposta a sequestro dalla magistratura, che ha avviato una inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. Il piccolo, ultimo di 4 figli, viveva a San Vitaliano insieme alla famiglia: i genitori, originari di Pomigliano d'Arco, si erano trasferiti poco più di un anno fa nella cittadina. "La notizia di questa tragica morte ci ha colti di sorpresa e ha scosso l'intera comunità che ora piange la scomparsa di questo piccolo. Adesso non ci resta che attendere gli esiti dell'autopsia disposta per capire le cause che hanno portato alla morte del bambino" ha detto ancora il sindaco Raimo, che ha aggiunto anche che la famiglia del piccolo non aveva mai chiesto aiuto al Comune né era stata segnalata ai Servizi Sociali.

Sulla morte del bimbo è stata aperta un'inchiesta

La magistratura, come detto, vuole vederci chiaro su una morte così improvvisa e ha avviato le debite indagini: la salma del bimbo sarà sottoposta ad autopsia per individuare le cause precise del decesso. Nella notte, i carabinieri, su segnalazione del 118, sono intervenuti nell'abitazione della famiglia del piccolo, in via Traversa Cittadella a San Vitaliano: il bambino era stato colto da una improvvisa crisi respiratoria. Trasportato dapprima all'ospedale di Nola, il bimbo è stato poi trasferito al Santobono di Napoli, dove è purtroppo deceduto intorno alle ore 3.