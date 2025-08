Bimbo di 7 anni morto dopo caduta in piscina, donati gli organi: salveranno altri bimbi

Immagine di repertorio

Donati gli organi del bimbo di 7 anni caduto il 24 luglio in piscina a Campigliano, frazione di San Cipriano Picentino, vicino a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Salveranno altri bambini bisognosi di trapianto. La famiglia del piccolo ha voluto fare un gesto di estrema solidarietà e generosità, dando una speranza ad altre famiglie. Così una parte di loro figlio potrà continuare a vivere, dando la vita ad altri bimbi. Una storia drammatica quella che ha sconvolto a fine luglio il Salernitano. Il piccolo era in piscina con la mamma, quando, improvvisamente, è svenuto nell'impianto natatorio, perdendo i sensi e bevendo molta acqua.

Dolore nel Salernitano per la morte del bimbo

Immediato l'intervento dei soccorsi, che l'hanno portato prima all'Ospedale Ruggi di Salerno, poi al Santobono di Napoli, dove è stato trasportato in elisoccorso e ricoverato in terapia intensiva. Qui, però, le condizioni del piccolo si sono aggravate ed è deceduto, purtroppo, dopo due giorni di ricovero, nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvargli la vita. Sonia Alfano, sindaco di Comune di San Cipriano Picentino, dove si trova la piscina pubblica dove è avvenuto l'incidente, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, invitando la comunità a unirsi in un momento di silenzio e rispetto.

Affranto anche il sindaco di Campigliano, Martino D'Onofrio, dove il bimbo è nato e cresciuto: "Con profonda commozione e grande tristezza mi unisco al dolore della famiglia del bambino tragicamente scomparso dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una piscina". Ha poi continuato dicendo che "in segno di lutto e rispetto, ho disposto il rinvio delle due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani a San Martino. In questo momento così duro, rivolgo alla famiglia il mio pensiero più sincero e l'abbraccio dell'intera cittadinanza". Sulla vicenda è aperta una inchiesta della Procura di Salerno. La piscina è stata sequestrata.