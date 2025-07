Bimbo di 7 anni svenuto in piscina a Giffoni, è grave: in terapia intensiva al Santobono

il bimbo stava rischiando di annegare in una piscina di Giffoni ieri 24 luglio, è stato tratto in salvo ma privo di coscienza. È ricoverato al Santobono di Napoli.

Immagine di repertorio

È ancora grave il bimbo di 7 anni che ha perso conoscenza ieri in una piscina di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. A quanto apprende Fanpage.it, il bimbo è stato trasportato urgentemente prima all'ospedale San Leonardo e poi da qui all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata. L'incidente, a quanto appreso, si è verificato ieri, giovedì 24 luglio, poco prima delle ore 13,00. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato in compagnia della mamma.

Incidente in una piscina di Giffoni Valle Piana

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Non è chiaro se il bimbo sia stato colto o meno da improvviso malore. Non appena ci si è resi conto della situazione è stato contattato il 118 dell'Asl di Salerno. Il bimbo sarebbe caduto in piscina, per motivi in corso di accertamento, e avrebbe bevuto molta acqua. Quando sono arrivati i soccorsi era privo di conoscenza. Il personale sanitario dell'ambulanza dei volontari della Vopi gli ha prestato le prime manovre salvavita, dopo essere stato stabilizzato, il piccolo è stato trasportato all'ospedale San Leonardo in codice rosso.

Poi, da qui, in elicottero, è stato trasferito al Santobono. La struttura nella quale si è verificato l'incidente è stata posta sotto sequestro. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sono state ascoltate le testimonianze di alcuni presenti ed eseguiti i rilievi del caso, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.