Bimbo di 6 anni sviene in piscina e rischia di annegare: trasportato d’urgenza in ospedale. Dramma nel Salernitano

Bimbo di 6 anni perde conoscenza in una piscina di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Trasportato in ambulanza all’ospedale San Leonardo.

Immagine di repertorio

Bimbo di 6 anni perde conoscenza in una piscina di Giffoni Valle Piana e rischia di annegare. Salvato dall'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza all'Ospedale San Leonardo. Attimi di paura nel comune del Salernitano. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, si sarebbe verificato poco prima delle ore 13,00 di oggi, giovedì 24 luglio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato in compagnia della mamma.

Quando sono arrivati sul posto i soccorsi lo hanno recuperato in acqua. Al momento non è chiaro se il bimbo sia stato colto o meno da improvviso malore. Non appena ci si è resi conto della situazione è stato contattato il 118 dell'Asl di Salerno. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, con un'auto medica e un'ambulanza dei volontari della Vopi. Il bambino non era cosciente e aveva rischiato di annegare. Ma è stato salvato in tempo. Al momento è ricoverato all'Ospedale San Leonardo. Mentre si sta valutando la possibilità che possa essere trasferito con elisoccorso all'ospedale Santobono di Napoli, specializzato in pediatria.