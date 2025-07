Bimbo di 7 anni muore dopo essere caduto in piscina nel Salernitano: indagini in corso

Immagine di repertorio

Nella giornata di giovedì 24 luglio 2025, un bimbo di sette anni è caduto in una piscina di Giffoni Valle Piana, comune in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasferito con un elicottero all'ospedale Santobono dove, dopo due giorni di ricovero è morto.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il piccolo è finito in acqua ingerendone molta. La dinamica è ancora poco chiara. Non è infatti ancora possibile capire come abbia fatto a cadere. Soprattutto se abbia avuto o meno un malore. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I paramedici lo hanno trasferito in ospedale dove è rimasto ricoverato per due giorni: purtroppo, nonostante il tentativo dei medici di salvarlo, non ce l'ha fatta. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Nel frattempo la notizia ha sconvolto la comunità di Montecorvino Pugliano dove il bimbo è nato e cresciuto: "Con profonda commozione e grande tristezza mi unisco al dolore della famiglia del bambino tragicamente scomparso dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una piscina a Campigliano", ha scritto sui social il sindaco Martino D'Onofrio. Ha poi continuato dicendo che "in segno di lutto e rispetto, ho disposto il rinvio delle due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani a San Martino. In questo momento così duro, rivolgo alla famiglia il mio pensiero più sincero e l'abbraccio dell'intera cittadinanza".