Bimbo di 7 anni colpito da proiettile in piazza la Vigilia di Natale: portato al Santobono di Napoli

Un bimbo di 7 anni è stato colpito da un proiettile mentre passeggiava in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, nella serata di ieri, 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Il ferimento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto in piazza Mercato. Il piccolo, subito soccorso dai genitori, è stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, per le cure mediche del caso e non sarebbe in pericolo di vita.

Il bimbo colpito da proiettile al braccio

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano gli investigatori del Commissariato di Acerra della Polizia di Stato, coordinati dalla Questura di Napoli, che ieri sera sono arrivati al Santobono, dopo aver ricevuto la segnalazione per il bimbo ferito. Il piccolo, nato nel 2018, a quanto apprende Fanpage.it, non sarebbe stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli, ma sarebbe arrivato con propri mezzi, accompagnato dai genitori.

Le indagini della Polizia sul ferimento a Pomigliano

I medici del nosocomio napoletano gli avrebbero diagnosticato una ferita di striscio al braccio sinistro , riconducibile ad un colpo d’arma da fuoco. Dalla immediata ricostruzione dei fatti, è emerso che la vittima sarebbe stata ferita, in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D’Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento sono in corso le indagini su quanto avvenuto, affidate agli agenti del Commissariato di Acerra. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercare anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ieri, nelle strade di Pomigliano erano in corso i festeggiamenti per la vigilia di Natale, con tante persone in strada a brindare prima del cenone.