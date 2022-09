Bimbo di 4 anni morto nell’incidente in scooter, dolore e commozione ai funerali Le esequie del piccolo si sono svolte nel pomeriggio di ieri, 1 settembre, nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodichino.

A cura di Valerio Papadia

Palloncini bianchi hanno salutato l'ingresso della bara, dello stesso colore, in chiesa: tanto dolore ai funerali del bambino di 4 anni morto a Napoli dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava sullo scooter insieme al papà. Le esequie si sono svolte nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 settembre, nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodichino: tante le persone che si sono strette intorno alla famiglia e hanno partecipato ai funerali, tra queste anche due volti molto noti come gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, dal momento che il padre del bambino lavora, ed è molto stimato, nell'ambiente cinematografico.

L'inchiesta sulla morte del bambino: denunciati il papà e la donna alla guida dell'auto

I funerali sono stati possibili soltanto dopo che sul corpo del piccolo è stata effettuata l'autopsia: sulla morte del bimbo di 4 anni è infatti stata aperta una inchiesta. Il tragico incidente nel quale ha perso la vita si è verificato lo scorso venerdì, 26 agosto, in via Pavia, quartiere Vasto, nella zona a ridosso della Stazione Centrale di Napoli: il piccolo viaggiava sullo scooter guidato dal papà quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile, guidata da una donna. Nonostante avesse il caso, il bambino è stato sbalzato per diversi metri: trasportato in ospedale, due giorni dopo, il 28 agosto, è purtroppo stata dichiarata la morte cerebrale.

La Procura di Napoli ha aperto, come detto, un fascicolo sulla morte del bambino e la donna alla guida dell'automobile, nonché il papà del piccolo, sono stati denunciati.