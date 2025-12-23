Bimbo 13enne rischia di morire, trasportato d’urgenza da Napoli a Verona con volo militare e operato: è salvo

Immagine di repertorio

Bambino di 13 anni sta molto male e rischia la vita. Ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, le sue condizioni si aggravano. Ma viene trasportato grazie ad un volo militare urgente da Capodichino a Malpensa e da qui in un ospedale di Verona, altamento specializzato per la sua patologia. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ora è salvo. La storia arriva da Napoli. A raccontarla è il Prefetto Michele di Bari, che al termine delle operazioni di soccorso ha voluto esprimere pubblicamente "vivo apprezzamento per l’intervento, che, questa notte, ha consentito il tempestivo trasferimento di un tredicenne, affetto da una grave patologia, presso una struttura ospedaliera specialistica di Verona".

Il 13enne trasferito da Napoli a Verona con volo di Stato

La Prefettura di Napoli è stata coinvolta nell'operazione di salvataggio. Ha, infatti, coordinato il trasporto sanitario urgente, resosi necessario per il 13enne, in stretto raccordo con l’Aeronautica Militare e con l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli. Il trasferimento ha consentito al giovane paziente di essere sottoposto ad un urgente intervento chirurgico, che gli ha salvato la vita. "Grazie alla pronta attivazione del sistema di emergenza – scriva la Prefettura – e all’efficace coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, il trasporto è stato effettuato in tempi rapidi e in condizioni di massima sicurezza".

Il trasporto sanitario è stato effettuato da un velivolo G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il volo ha consentito il trasferimento immediato dall'aeroporto Militare di Napoli – Capodichino, all'aeroporto civile di Milano – Malpensa. Il ragazzo, come detto, era in imminente pericolo di vita. Dopo essere stato stabilizzato, è stato accompagnato in ambulanza dal Santobono a Capodichino, e, quindi, una volta atterrato a Verona, è stato trasferito, sempre in ambulanza, presso l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, dove è stato poi sottoposto ad intervento chirurgico. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.