Bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nido a Benevento: indagate 5 maestre

Nei confronti delle 5 maestre – sia religiose che laiche – è stato istituito il divieto di dimora nel Comune di Benevento.

Un asilo nido degli orrori è stato scoperto a Benevento dai magistrati della locale Procura della Repubblica e dai carabinieri del Comando Provinciale che, nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, hanno eseguito una ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Benevento per 5 maestre della scuola, indagate per maltrattamenti aggravati ai danni di minori. Le indagini sono partite dalla denuncia del rappresentante di una cooperativa che aveva appreso da una dipendente del Servizio Civile, impiegata in un asilo nido di Benevento gestito da una congregazione di suore, che nella scuola le maestre – sia religiose che laiche – maltrattavano sistematicamente i piccoli studenti.

L'attività investigativa conseguente alla denuncia si è avvalsa anche di intercettazioni audio e video e ha permesso ai carabinieri di documentare una serie di abusi sui bambini che frequentavano l'asilo nido, di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare. I piccoli, come documentato dagli inquirenti, venivano legati alle sedie con i propri vestiti o costretti per lunghi periodi di tempo a stare nei passeggini, oppure venivano presi a schiaffi o spintonati, o ancora insultati sul modo di vestire e sulla corporatura.

Il clima all'interno dell'asilo nido veniva percepito come violento anche dagli stessi bambini. Come accertato in fase di indagine grazie alle intercettazioni video, alcuni bimbi avevano preso l'abitudine di coprirsi il volto, quasi una reazione istintiva, quando vedevano che una insegnante si stava avvicinando a loro.