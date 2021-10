Trasporto pubblico a Napoli

Bike sharing a Napoli, già vandalizzate le nuove bici elettriche di Lime appena arrivate Già vandalizzate le nuove bici elettriche di Lime, rosse e verdi, installate lunedì nell’ambito della nuova iniziativa sul bike sharing del Comune. Distrutte a calci, trascinate via dagli stalli, nascoste in luoghi inaccessibili o imbrattate con le bombolette spray, come accaduto oggi al Vomero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Già vandalizzate le nuove bici elettriche di Lime, rosse e verdi, installate lunedì dalla società americana a Napoli nell'ambito della nuova iniziativa sul bike sharing del Comune. Distrutte a calci, i cerchioni staccati, trascinate via dagli stalli, nascoste in luoghi inaccessibili o imbrattate con le bombolette spray, come accaduto oggi al Vomero, all'altezza della Funicolare di Chiaia, in via Cimarosa. Le prime 200 bici nuove di zecca, purtroppo, non sono durate nemmeno una settimana, cadute preda di vandali e balordi, che hanno sfidato la pioggia incessante che si è abbattuta sulla città, pur di devastare il nuovo servizio di smart mobility.

A Napoli, le bici elettriche in affitto di LIME, tra i leader del settore del bike sharing, già presente in altre grandi città come Milano e Roma (nella Capitale hanno logo Jump e si prenotano con Uber), sono arrivate da pochi giorni, come anticipato da Fanpage.it. Il Comune di Napoli, infatti, a gennaio di quest’anno aveva prorogato l’avviso pubblico per ricercare operatori per altri 4 mesi. All’appello ha risposto subito la LIME Technology srl che ha presentato una manifestazione di interesse, accolta lo scorso mese dal Municipio, che prevede un modello di gestione di tipo free floating, con una flotta di 500 biciclette a pedalata assistita, in via sperimentale per 3 anni. Le bici, di colore rosso e verde, saranno installate in tre tranche. Le prime 200 sono state posizionate questa settimana, altre 200 arriveranno tra un mese, altre 100 dopo due mesi. Le bici si possono affittare facilmente tramite l'apposita App. A Napoli attualmente ci sono le bici elettriche offerte per il bike sharing da Q8.