Berlusconi a Napoli il 21 maggio per l’incontro di Forza Italia: “Ora il Paese sia unito” Berlusconi scrive una lettera a tutti i sostenitori azzurri: “Pronti a guidare ancora il Paese. Sull’Ucraina serve subito un accordo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Silvio Berlusconi torna a Napoli il 21 maggio prossimo per l'incontro nazionale di Forza Italia. Mezzogiorno e ripresa economica, tra i temi principali che saranno affrontati dall'ex premier. E Berlusconi scrive a tutti i sostenitori azzurri: "L’Italia mai come ora ha bisogno di unità civile e morale". "Dopo il successo dell’incontro di Roma dell'8 e 9 aprile scorsi – scrive Silvio Berlusconi nella lettera – abbiamo deciso di svolgere un altro incontro a Napoli, dedicato al “Futuro dell’Italia”, che comincerà venerdì 20 maggio e che sarò io a concludere sabato 21 maggio. L’incontro si svolgerà nella più importante città del mezzogiorno, quel mezzogiorno per il quale i nostri governi si sono spesi più di ogni altro nella storia dell’Italia unita. Ma non si parlerà solo di mezzogiorno, anzi quello che vogliamo affermare ad alta voce è che l’Italia è una, che riparte tutta insieme o non riparte affatto".

"L'Italia sia unita"

"Vogliamo che il nostro incontro sia anche l’occasione di un colloquio e di un confronto fra nord e sud – scrive Berlusconi – , nel mondo dell’impresa, della cultura, della ricerca, proprio nella prospettiva del futuro nel nostro Paese. Forza Italia è un grande partito nazionale e l’Italia mai come ora ha bisogno di unità civile e morale, al di là delle contrapposizioni politiche. Ne saremo garanti, oggi e quando il centro-destra sarà tornato al governo del Paese. Per parlare di tutte queste cose e per stringerci in un nuovo sincero abbraccio, Vi aspetto a Napoli, e conto su di voi per dare all’iniziativa il risalto e la partecipazione che merita". "Forza Italia – aggiunge – è ripartita e ha indicato agli italiani la strada per ripartire. Una strada ancora lunga e difficile, aggravata dalle difficoltà internazionali che – oltre a farci vivere da vicino gli orrori della guerra – rischiano di mettere in discussione la fragile ripresa che si era avviata dopo il Covid grazie al lavoro del Governo Draghi e in particolare – tengo a sottolinearlo – al contributo di idee dato al governo, in parlamento e nei diversi tavoli della maggioranza proprio da Forza Italia".

"Sull'Ucraina bisogna arrivare subito ad un accordo"

"Il nostro compito non è certo finito – conclude – anzi è appena cominciato e i sondaggi continuano a confortarmi nel dire che bisogna andare avanti sulla strada della moderazione, dell’equilibrio, della concretezza, della pacatezza di linguaggio, ma anche della coerenza e della fermezza. La stessa in nome della quale abbiamo preso una posizione chiara e inequivoca, con i nostri alleati occidentali, di fronte all’aggressione messa in atto contro un Paese libero e sovrano come l’Ucraina. Una posizione che non è certo guerrafondaia ed è anzi consapevole della necessità di addivenire al più presto ad un accordo che sia la base di un nuovo ordine europeo. Ma di questo non possiamo chiedere agli Ucraini di essere loro a pagare il prezzo. Di questi e di tanti altri argomenti è importante continuare a discutere tra noi e soprattutto a parlare agli italiani, che stanno dimostrando sempre maggiore attenzione alle nostre tesi coerenti e responsabili".