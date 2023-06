Benzinaio rapinato e ferito in pieno giorno a Napoli, “Devono fare i soldi per le vacanze” Il video di un distributore di carburante mostra la ferocia di una coppia di rapinatori. Un investigatore a Fanpage.it: “Raid lampo per i soldi delle vacanze”.

A cura di Nico Falco

Un frame del video della rapina

Ventitré secondi, dall'arrivo alla fuga. Tempi ridotti, subito la violenza per soffocare qualsiasi tentativo di reazione, anche una minima esitazione. Il video registrato dalle telecamere di un distributore di carburante di Napoli Est mostra il modus operandi dei giovani criminali che, in questi giorni, si stanno rendendo responsabili di numerosi colpi tra la città e l'immediata provincia. La rapina risale al primo pomeriggio di ieri, 28 giugno, il datario indica le 15.45, è pieno giorno. E la strada, come si vede nelle immagini, è trafficatissima. Questo, però, non sembra essere un problema per la coppia.

Benzinaio rapinato e ferito in piano giorno a Napoli

I due arrivano su uno scooter, sono entrambi a volto scoperto. Mentre uno resta in sella, col muso dei veicolo già verso la carreggiata, pronto per la fuga, l'altro si precipita nel gabbiotto, pistola in pugno. Il benzinaio se lo vede arrivare davanti e non ha nemmeno il tempo di reagire che subito arriva il primo colpo, con l'arma, verso il naso.

Subito dopo, altri colpi mentre tenta di difendersi. Davanti a quella ferocia, però, non può fare altro che capitolare: prende una mazzetta di banconote e la consegna al giovane, che in un attimo è già di nuovo col complice e insieme a lui si dilegua. Il video si chiude con la vittima che cerca di tamponare le ferite con un rotolone di carta.

"Devono fare i soldi per le vacanze"

L'escalation di rapine di questo tipo registrata negli ultimi giorni tra Napoli e provincia seguirebbe uno schema già visto negli anni scorsi e che si ripropone nel periodo estivo così come in quello Natalizio: "Devono fare i soldi per le vacanze", spiega a Fanpage.it un investigatore d'esperienza. Denaro che, a volte, è anche un investimento: i luoghi di villeggiatura possono infatti diventare altro territorio di caccia, dove dedicarsi alle rapine.