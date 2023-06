La banda delle rapine alle pompe di benzina: creavano una falsa pista con le targhe rubate ad altri scooter Almeno sei i colpi tra Napoli e l’hinterland, arrestata una banda di quattro persone (tre fratelli e un nipote): erano il terrore dei distributori di benzina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Almeno sei rapine commesse a Napoli e in tutto l'hinterland, tra novembre 2022 e gennaio 2023: bersagli preferiti, le stazioni di servizio, soprattutto con l'approssimarsi dell'orario di chiusura e quelle in prossimità alle strade principali ad alta velocità, per poter scappare in maniera più repentina. Queste le accuse nei confronti di quattro persone, tre fratelli ed un nipote, raggiunte stamane da un'ordinanza di custodia emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Almeno sei i colpi in tutto l'hinterland

Secondo quanto ricostruito, sarebbero almeno sei i colpi di cui i quattro si sarebbero resi protagonisti, sempre con il medesimo modus operandi: arrivavano in sella agli scooter e, minacciando con pistole i presenti, rubavano l'incasso delle pompe di benzina. I colpi accertati sono avvenuti, tra novembre 2022 e gennaio 2023, a Cardito, Casoria, Pollena Trocchia, Villaricca e Napoli. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal commissariato di Afragola, avrebbero anche riscontrato che i sei avessero ruoli "interscambiabili" tra di loro, e formassero una vera e propria banda associativa.

Targhe vere ma rubate sulle moto per depistare le indagini

Ai quattro sono stati sequestrati, tra gli altri, due moto: una Honda Hornet ed una Sukuzi GSR, entrambe di colore nero. Inoltre, è stata recuperata una pistola Bruni modello BBM 92 (priva di tappo rosso con canna occlusa) con caricatore di 5 cartucce calibro 8 a salve ed una pistola Beretta con 6 cartucce calibro 7.65, con matricola abrasa. Trovati anche gli abiti che sarebbero stati utilizzati per le rapine, oltre ad una targa rubata da un altro motociclo ed utilizzata su una delle motociclette usate per le rapine. Una pratica, quest'ultima, che rendeva particolarmente complesso il rintracciamento dei veicoli utilizzati per le rapine. Dopo mesi di indagini, i poliziotti hanno chiuso il cerchio sui quattro e stamane sono arrivati gli arresti.