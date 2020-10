in foto: Immagine di repertorio

A processo la badante accusata di aver lasciato un anziano 85enne morto davanti all'Ospedale Rummo di Benevento il 15 febbraio scorso. La donna 65enne di Salerno l'aveva accudito per 12 anni. Quando è deceduto lo avrebbe avvolto in una coperta e lasciato nei pressi dell'Ospedale del capoluogo sannita. La donna è accusata di omicidio, maltrattamenti e occultamento di cadavere. Secondo la Procura non avrebbe assistito adeguatamente l'anziano, che sarebbe morto per denutrizione. La donna si era difesa sostenendo all'epoca di non credere di aver fatto nulla di male. Il 24 novembre prossimo dovrà comparire in aula per il processo che si svolgerà con rito abbreviato.

Processo con rito abbreviato

Il Gip aveva fissato per il 27 novembre prossimo il processo dinanzi alla corte d'Assise, ma la difesa della 65enne che aveva accudito l'85enne di Grottaminarda ha scelto il rito abbreviato. La storia era cominciata nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, quando il cadavere era stato trovato in un parcheggio di via Pacevecchia. Era un uomo di circa 80 anni, avvolto in una coperta. Senza segni di violenza sul corpo, sembrava essere deceduto per cause naturali. Ma qualcuno l'aveva lasciato lì ed era andato via. Semplicemente, lo aveva scaricato per strada. La soluzione è arrivata nel giro di poche ore grazie alle telecamere di videosorveglianza: gli occhi elettronici avevano ripreso una Volkswagen che arrivava nella piazzola, qualcuno poi adagiava il corpo a terra e ripartiva. Grazie a quelle immagini fu rintracciata la proprietaria dell'autovettura e, di conseguenza, si è fatto luce su questa storia.