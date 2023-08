Bambina si allontana dalla famiglia e si perde in spiaggia: ritrovata dai carabinieri Una bimba di 7 anni si allontana dai genitori e si perde in spiaggia: ritrovata dai carabinieri e riaffidata agli adulti. L’episodio in un lido di Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura su una spiaggia a Salerno, dopo che una bambina di 7 anni era sparita nel nulla mentre trascorreva con i genitori una giornata al mare. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti subito a ritrovarla e a riportarla ai genitori: a parte il forte spavento, nessuna conseguenza particolare per la piccola né per i genitori. Tutto è accaduto nella serata di ieri, nei pressi del Lungomare cittadino di via Cristoforo Colombo, in pieno centro a Salerno, dopo che ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale era giunta la segnalazione di una bambina che vagava da sola in spiaggia.

Intervenuti immediatamente sul posto su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato la piccola, i carabinieri hanno trovato la bambina di appena sette anni visibilmente spaventata e disorientata, che vagava alla ricerca dei propri genitori. Una volta tranquillizzata la piccola, rassicurandola e offrendole conforto, sono partite le ricerche dei genitori che, a loro volta, la stavano cercando. E così è emerso che la piccola si fosse involontariamente allontanata da un vicino lido balneare, dove si trovava con l'intera famiglia. A quel punto, i militari dell'Arma l'hanno riaffidata ai genitori: a parte il comprensibile spavento, da parte della figlia quanto dei genitori stessi, stanno tutti bene. La piccola, che dopo essersi allontanata involontariamente aveva perso il senso dell'orientamento, ha potuto quindi riabbracciare la madre, preoccupatasi quando non aveva più trovato la bimba. Per tutti, quindi, la giornata al mare è ripresa senza particolari problemi.