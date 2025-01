Bagnoli, sotto l’ex Italsider potrebbero esserci una Villa dell’Antica Roma e il Lazzaretto di Nisida

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sotto l’area dell’ex Italsider di Bagnoli potrebbero esserci una grande Villa dell’Antica Roma, attraversato da un ramo dell’acquedotto romano dell’Aqua Augusta (oggi conosciuto come l’acquedotto del Serino) e il Lazzaretto di Nisida, anche conosciuto come il “Sepolcreto degli Appestati”, dove venivano isolati i malati tra il Cinquecente e il Seicento.

È quanto emerge dal parere del Ministero della Cultura espresso sul progetto di fattibilità per la riqualificazione di Bagnoli-Coroglio dello scorso dicembre. Nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, il ministero fornisce suggerimenti e prescrizioni in merito al tema della tutela archeologica dell’area che abbraccia tutto il Sito di Interesse Nazionale.

L’ex Lazzaretto di Nisida vicino al Pontile Nord

Tra i reperti più importanti che potrebbero esserci nella zona, secondo il Ministero, figura il “Sepolcreto degli Appestati”, che doveva trovarsi a ridosso del Pontile Nord, dove saranno realizzati i parcheggi.

“Nella cartografia storica – scrive il Ministero della Cultura – in tale area è riportata la presenza del “sepolcreto degli appestati”, e cioè dei malati che venivano isolati nel lazzaretto di Nisida già in età tardo-rinascimentale”. Da qui, la prescrizione della “sorveglianza archeologica in fase d’opera per tutti gli interventi che comportino movimento terra a tutela di eventuali resti archeologici che potrebbero emergere durante le lavorazioni”.

Gli studi sulla Villa Romana

Ma l’attenzione maggiore è rivolta alla zona cosiddetta extra borgo, quella vicino alla costa, compresa tra il Borgo Coroglio e Nisida. Qui, dovrebbero sorgere la Villetta Giardino e il Villaggio Balneare e sono previsti importanti scavi nel sottosuolo, che potrebbero “intercettare certamente i livelli stratigrafici di età classica e post-classica”. Si tratta di un’area, secondo il ministero, dal punto di vista archeologico, “fortemente indiziata per la prossimità al complesso della vasta villa romana di Nisida, attraversata dalla relativa strada di collegamento e dall’apposito ramo dell’Aqua Augusta”.

Dato il rischio di impatto archeologico, “sembra opportuno prevedere una serie di approfondimenti e pertanto si chiede di integrare le previste semplici indagini geognostiche in indagini geoarcheologiche, come peraltro proposto dai redattori del documento di VIARCH e prescrivere anche per tale settore la sorveglianza archeologica in fase d’opera per tutti gli interventi che comportino movimento terra a tutela di eventuali resti archeologici che potrebbero emergere durante le lavorazioni”.

Sotto i riflettori, infine, la zona di Borgo Coroglio, perché l’area di intervento “ricade accanto a una zona vincolata per la presenza da una parte della viabilità antica e dall’altra delle strutture (sconosciute) che servivano Nisida”. Anche in questo caso, il Ministero ha prescritto la sorveglianza archeologica in fase d’opera per tutti gli interventi che comportino movimento terra a tutela di eventuali resti archeologici che potrebbero emergere durante le lavorazioni.