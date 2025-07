Bagnante si sente male in spiaggia a Vico Equense, trasportato in ospedale con l’elicottero

Un bagnante di 56 anni si sente male sulla spiaggia di Tordigliano a Vico Equense, in provincia di Napoli. L'uomo, originario del posto, colto da improvviso malore, si accascia a terra, invocando aiuto. Panico tra gli altri bagnanti che si trovavano in spiaggia che sono accorsi preoccupati per aiutarlo. L'episodio è accaduto oggi, domenica 20 luglio. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con l'intervento del personale sanitario del 118 e dei tecnici del CNSAS, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, allertato dalla centrale operativa del 118 di Castellammare di Stabia.

Bagnante si sente male sulla spiaggia di Tordigliano: salvato da 118 e alpini

Sul posto si è portata sia una squadra del CNSAS. I tecnici hanno raggiunto il malcapitato via terra, tramite il sentiero che dà accesso alla spiaggia. Contemporaneamente, è intervenuto l'elicottero dell'elisoccorso del 118 dell'Asl di Salerno, che tramite verricello ha sbarcato l’elisoccorritore CNSAS e l’equipe sanitaria. Quando sono arrivati sul posto, i tecnici del soccorso alpino ed i medici hanno raggiunto il paziente. Dopo una prima valutazione sanitaria, hanno provveduto a prestargli le prime cure mediche del caso e a stabilizzarlo. Poi, una volta imbarellato, il 56 enne è stato issato sull'elicottero sempre tramite verricello. Da qui, un volo urgente per trasportarlo all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti e ricevere tutte le cure necessarie. L'intervento tempestivo del soccorso alpino e del 118 è riuscito ad evitare il peggio, salvando la vita dell'uomo, che è stato assicurato alle cure ospedaliere.