Bacoli dice addio ad Antonio Coppola, ex sindaco e avvocato. Fu tra i difensori di Enzo Tortora

Il mondo forense campano dice addio ad uno dei suoi "principi": Antonio Coppola, 89 anni, di Bacoli, dove fu anche sindaco, dal 2002 al 2004 e dal 2005 al 2009. Fra le innumerevoli battaglie di Coppola, quella ricordata da tutti, per ristabilire la verità intorno al caso di Enzo Tortora, il presentatore televisivo ingiustamente accusato di affiliazione camorristica, una delle pagine nere della giustizia italiana. Oggi alle 15,30 si terranno i funerali nella chiesa di Santa Maria del Riposo a Baia, la città ha proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta e serrande abbassate nei negozi durante la cerimonia.

Scrive Josi Della Ragione, oggi sindaco di Bacoli:

Coppola resterà nei ricordi di tutti i bacolesi, per il suo impegno come sindaco. Energico, mai anonimo, presente su tutto. Un sindaco decisionista. Mai banale, mai retorico. Ma chiaro, diretto. Ha iniziato a rappresentare la nostra terra da giovanissimo consigliere comunale. E poi da primo cittadino. Grazie a lui, sono accadute tante cose.

Ho chiamato il figlio, l’avvocato Enrico Coppola, rappresentando, a lui ed a tutta la famiglia, tutto il cordoglio della Città di Bacoli.Porterò con me un ricordo molto affettuoso del Sindaco. È stato l’uomo a cui ho affidato il mio primo voto elettorale, appena maggiorenne.

Più volte mi ha chiamato in questi anni per condividere soddisfazione per le azioni positive che abbiamo realizzato per la nostra città. I suoi complimenti sono sempre stati motivo di grande orgoglio. L’ultima chiamata, pochi giorni fa. Conserverò con emozione le sue parole. Ti abbraccio, caro Antonio.