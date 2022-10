Autobus in fiamme sulla statale a Monteforte Irpino: non ci sono feriti, traffico in tilt Un autobus di linea dell’AIR Campania è andato in fiamme sulla SS 7 bis, all’altezza di Monteforte Irpino. Tanta paura ma nessun ferito. Traffico in tilt.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La carcassa dell’autobus lungo la SS7bis a Monteforte Irpino, all’altezza del bivio per Taurano

Un autobus dell'AIR Campania è andato in fiamme a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, lungo la strada statale 7 bis. Tanta paura, ma nessun ferito: a bordo in quel momento c'era solo il conducente, che si è messo in salvo appena ha visto che le fiamme stavano avvolgendo il mezzo. Traffico in tilt lungo la statale: l'incendio si è sviluppato infatti in un tratto in cui si procede ad una sola corsia per senso di marcia, con divieto assoluto di sorpasso e una salita (detta appunto "salita di Monteforte") lunga diversi chilometri partendo da Baiano e arrivando fino alla sommità della collina.

La carcassa dell’autobus lungo la SS7bis a Monteforte Irpino, all’altezza del bivio per Taurano

L'incendio all'altezza del bivio di Taurano

Tutto è accaduto dopo le 14 di questo pomeriggio: l'autobus, proveniente da Baiano in direzione di Avellino, è andato in fiamme lungo la strada statale 7 bis all'altezza del bivio che porta al Vallo di Lauro, la provincia irpina a ridosso del lato nord-orientale del Vesuvio, comunemente noto come bivio di Taurano, dal nome della prima città che si trova in direzione del vallo. Le fiamme hanno avvolto interamente il mezzo, con l'autista che è riuscito a mettersi in salvo scendendo dal mezzo, a bordo del quale in quel momento non c'erano passeggeri visto che stava giungendo a fine corsa.

La carcassa dell’autobus lungo la SS7bis a Monteforte Irpino, all’altezza del bivio per Taurano

L'intervento dei pompieri di Avellino

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Avellino, che hanno proceduto a spegnere le fiamme. Nel frattempo, il traffico lungo la strada statale 7 bis è rimasto interamente paralizzato fino alla rimozione del veicolo bruciato e alla messa in sicurezza delle carreggiate. Solo un forte spavento, infine, per l'autista che non ha avuto bisogno di cure dopo la vicenda.