Autobus a fuoco nell'Avellinese, il mezzo completamente distrutto dalle fiamme Un incendio ha distrutto un autobus sulla Provinciale 283, a Melito Irpino (Avellino); il veicolo stava tornando al deposito, c'era solo l'autista, rimasto illeso.

A cura di Nico Falco

L'autobus distrutto dalle fiamme a Melito Irpino (Avellino)

Un autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre era in transito sulla Strada Provinciale 283, al km 1, all'altezza del territorio di Melito Irpino, in provincia di Avellino; il mezzo, con capienza di venti passeggeri, al momento era vuoto: dentro c'era soltanto l'autista, che ha cercato di spegnere l'incendio con gli estintori in dotazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno estinto il rogo ma il veicolo è rimasto totalmente distrutto.

La richiesta di intervento alla centrale operativa è arrivata alle 11:38 di oggi, 30 maggio, da parte della Polizia Municipale. Quando i pompieri sono arrivati sul posto l'autobus era già avvolto dalle fiamme, l'autista stava cercando di contenerle. Le cause non sono ancora note ma è verosimile che siano da ricercare in un guasto all'impianto elettrico o a quello meccanico. L'autobus era vuoto, stava rientrando al deposito e quindi non c'erano passeggeri a bordo; non si registrano feriti, anche il conducente è rimasto incolume.

La Polizia Municipale, presente sul posto, si è occupata della gestione della viabilità e degli accertamenti di rito. I Vigili del Fuoco hanno nel frattempo domato le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata, evitando così ulteriori rischi per la circolazione e per l'ambiente circostante.