Auto travolge bici e scooter fuori al Museo Nazionale di Napoli: due feriti L’incidente nella tarda mattinata di oggi all’angolo tra il Museo Nazionale e via Pessina: sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Le foto dell’incidente al Museo Nazionale (Foto: Fanpage,it)

Un'automobile ha travolto una bici e uno scooter: è accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 gennaio, in pieno centro a Napoli, all'incrocio tra via Pessina e il Museo Nazionale. Ancora poco chiara la precisa dinamica di quanto accaduto: da una prima, sommaria ricostruzione, un uomo alla guida di un'automobile, una Bmw grigia, ha travolto uno scooter e una bici che si trovavano davanti a lui. Feriti i conducenti dei due mezzi a due ruote: ad avere la peggio, da quanto si apprende, è stato il ciclista, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli uomini della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.

Cade dallo scooter e batte la testa: grave un uomo

Questa notte, in via Amerigo Vespucci, nella zona del Porto di Napoli, un altro grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo alla guida del suo scooter, sulla corsia preferenziale, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto, battendo la testa. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, sezione Infortunistica Stradale, sotto la guida del capitano Muriano, per tutti i rilievi del caso.