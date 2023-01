Cade dallo scooter e batte la testa: uomo in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli L’incidente questa notte in via Vespucci, nella zona del Porto di Napoli; sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia Municipale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale, questa notte, nella zona del Porto di Napoli: un uomo è in gravi condizioni dopo essere caduto dal suo scooter. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara: l'uomo era in sella al mezzo a due ruote e si trovava sulla corsia preferenziale in via Amerigo Vespucci, proseguimento di via Marina, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dello scooter ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, battendo la testa.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale

L'uomo – del quale non sono ancora note le generalità – è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale del Mare, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni di salute: la prognosi è riservata. Sul posto sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli – guidati dal capitano Antonio Muriano – che hanno effettuati tutti i rilievi del caso, necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto è ancora poco chiara.