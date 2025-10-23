napoli
video suggerito
video suggerito

Auto si schianta e si ribalta, il conducente fugge via: incidente stradale nel Salernitano

Incidente stradale a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno. Auto si ribalta in via Sorbo: fuggito il conducente. Indagano i carabinieri.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
20 CONDIVISIONI
Auto ribaltata a Montecorvino Pugliano (Salerno) / Fanpage.it
Auto ribaltata a Montecorvino Pugliano (Salerno) / Fanpage.it

Si schianta con l'auto e la vettura si ribalta, finendo il suo percorso fuori strada e capovolta su un fianco. Pesanti danni al veicolo, con il cofano interamente rientrato e devastato dal violento urto. Nessuna traccia, invece, del conducente, che si è dato alla fuga, prima dell'arrivo dei soccorsi, dileguandosi nel nulla a piedi. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di martedì 21 ottobre scorso, attorno alle ore 23,00 in via Sorbo a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

Le indagini dei carabinieri sull'incidente a Montecorvino Pugliano

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con il personale sanitario dell'Ambulanza dei volontari della Vopi del 118 dell'Asl di Salerno e i carabinieri della stazione di Bellizzi. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso. Mentre si cercano eventuali testimonianze e immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini si concentrano anche sulla provenienza e la proprietà del veicolo, che è stato lasciato abbandonato e incustodito al margine della strada, fortemente danneggiato e non più marciante. Bisognerà capire il motivo per il quale il conducente è poi fuggito via, senza aspettare i soccorsi. Verificare se il veicolo sia di provenienza illecita o sia stato utilizzato per commettere eventuali reati o se si sia trattato di una bravata. Solo il prosieguo delle indagini potrà fornire ulteriori informazioni in merito, al momento, infatti, si tratta solo di ipotesi sulle quali potrebbero lavorare gli investigatori.

Cronaca
Incidenti stradali
Salerno
20 CONDIVISIONI
Immagine
Gli studenti in occupazione rispondono a chi chiede lo sgombero: "Ascoltateci"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views