Auto si schianta e si ribalta, il conducente fugge via: incidente stradale nel Salernitano

Auto ribaltata a Montecorvino Pugliano (Salerno)

Si schianta con l'auto e la vettura si ribalta, finendo il suo percorso fuori strada e capovolta su un fianco. Pesanti danni al veicolo, con il cofano interamente rientrato e devastato dal violento urto. Nessuna traccia, invece, del conducente, che si è dato alla fuga, prima dell'arrivo dei soccorsi, dileguandosi nel nulla a piedi. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di martedì 21 ottobre scorso, attorno alle ore 23,00 in via Sorbo a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

Le indagini dei carabinieri sull'incidente a Montecorvino Pugliano

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con il personale sanitario dell'Ambulanza dei volontari della Vopi del 118 dell'Asl di Salerno e i carabinieri della stazione di Bellizzi. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso. Mentre si cercano eventuali testimonianze e immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini si concentrano anche sulla provenienza e la proprietà del veicolo, che è stato lasciato abbandonato e incustodito al margine della strada, fortemente danneggiato e non più marciante. Bisognerà capire il motivo per il quale il conducente è poi fuggito via, senza aspettare i soccorsi. Verificare se il veicolo sia di provenienza illecita o sia stato utilizzato per commettere eventuali reati o se si sia trattato di una bravata. Solo il prosieguo delle indagini potrà fornire ulteriori informazioni in merito, al momento, infatti, si tratta solo di ipotesi sulle quali potrebbero lavorare gli investigatori.