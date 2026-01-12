Auto sfonda la ringhiera del Lungomare e resta in bilico sulla spiaggia: incidente agli chalet di Mergellina

Incidente di fronte agli chalet di Mergellina / Fanpage.it

Auto si schianta contro la ringhiera del Lungomare di via Caracciolo e resta in bilica sulla spiaggia sottostante dove c'è un cabinato. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 5,20 di questa notte, lunedì 12 gennaio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, a Mergellina, di fronte agli chalet, luogo di ritrovo di centinaia di persone nel weekend e durante la movida a Napoli. Anche stanotte c'erano in zona tante persone, trattenutesi in strada, dopo la partita del Napoli con l'Inter. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla centrale operativa guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, e i vigili del fuoco. Ma quando i caschi bianchi sono arrivati sul luogo dell'incidente, del conducente della vettura non c'era traccia. Si è dileguato nel nulla.

Foto di Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Incidente agli chalet di Mergellina, indaga la polizia locale

Il sinistro è avvenuto un po' più avanti di Largo Sermoneta. L'auto, nella caduta, è rimasta gravemente danneggiata. È stata, quindi, issata con una gru e riportata sulla carreggiata, in attesa della rimozione in sicurezza con il carro attrezzi. A segnalare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram. La macchina, secondo le prime informazioni, non è caduta sulla spiaggia, ma è rimasta in bilico tra la balaustra e la riviera. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi del caso. Sono stati rilevati i danni alla antica balaustra del Lungomare e alla vettura, eseguiti i rilievi fotografici e sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sembra che l'uomo non fosse presente sul posto. È stato aperto un fascicolo di indagine per risalire al proprietario del veicolo e al conducente.