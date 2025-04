video suggerito

Auto in sosta selvaggia a Port'Alba. E la libreria apre a metà La strada delle librerie a Napoli è solo formalmente area pedonale: molti approfittano per sostare nottetempo con le auto. E a volte capita che ostruiscano le serrande delle botteghe.

Port'Alba, la "strada dei libri" nel centro storico di Napoli soltanto formalmente è area pedonale. In realtà è assediata dal passaggio degli scooter e dalle auto in sosta selvaggia, soprattutto nel weekend. Capita, quindi, che le attività aperte di sabato possano trovarsi nella imbarazzante condizione in cui si è trovata la Libreria Langella, il cui titolare, Pasquale, è fra l'altro uno degli animatori principali della battaglia per liberare la zona da tutto ciò che non sia cultura e libri. Sabato 5 aprile il libraio ed editore si è trovato a poter aprire solo a metà la sua bottega.

Motivo? Un'auto parcheggiata da chissà quanto – in zona la Polizia Municipale si vede poco – ostruiva l'accesso all'esercizio commerciale. La bottega è rimasta aperta a metà, fino a quando – con comodo, verso le 9.45 circa – il titolare della vettura ha provveduto a rimuoverla. Senza multe né intervento dei vigili urbani che evidentemente non si sono visti.

Lo scorso mese di febbraio a Port'Alba sono iniziati i lavori sull'arco del ponte, edificato nel 1625 e afflitto da infiltrazioni e caduta calcinacci, per volontà del Comune di Napoli e grazie anche all'impegno e alla sensibilizzazione dell'associazione culturale Port'Alba. La stessa associazione sta da qualche anno valorizzando l'area con presentazioni di libri ed eventi musicali che coinvolgono tutti i commercianti presenti.