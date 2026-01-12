Auto impazzita si schianta contro la scuola media, incidente stradale a Villaricca: ferito conducente

Auto perde il controllo e si schianta contro la scuola media "Ada Negri", in via della libertà, a Villaricca, nell'area nord della provincia di Napoli, vicino al confine con Giugliano in Campania. Il violento incidente stradale è avvenuto stanotte, attorno a mezzanotte. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Fiat Punto avrebbe perso improvvisamente il controllo dell'autovettura, per motivi ancora in corso di accertamento, finendo la sua corsa contro la ringhiera della scuola e distruggendo i cancelli. È rimasta danneggiata nell'impatto anche una cabina elettrica che si trovava lungo la traiettoria dell'automobile.

Incidente stradale tra Villaricca e Giugliano

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e i carabinieri della compagnia di Giugliano. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale. Al momento non sono ancora note le sue condizioni. Mentre i militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per avere ulteriori elementi utili alle indagini. Restano da chiarire i motivi dell'incidente. Ieri sera, ad ogni modo, a causa delle condizioni meteorologiche, c'era molta umidità. Non si può escludere che il manto stradale fosse particolarmente scivoloso e che possa aver contribuito, per questo motivo, all'incidente. Ma saranno le indagini dei carabinieri a chiarire cosa sia effettivamente accaduto.