Auto impazzita sfonda il parapetto e precipita nel dirupo, il video dell’incidente a Salerno

Auto senza controllo si schianta contro il parapetto, lo sfonda e precipita nel dirupo, facendo un volo di 10 metri. Per fortuna il conducente, un uomo di circa 50 anni, si ferisce solo lievemente, uscendone solo con qualche escoriazione e qualche contusione. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 17 novembre, in via Benedetto Croce a Salerno. La terribile scena è stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il conducente si è salvato

L'auto, come si vede dalle immagini, esce dalla curva e, inspiegabilmente, si schianta contro il guard rail che delimita la carreggiata. La barriera, però, non regge l'urto e cede, sotto il peso dell'automobile che cade di sotto nel dirupo. Per fortuna, la sua caduta è stata attutita dalla folta vegetazione: cespugli e piccoli alberelli ne hanno rallentato la discesa lungo il declivio, evitando danni peggiori.

Alla fine, la vettura si è fermata, restando incastrata tra i rami, ad alcuni metri d'altezza dalla strada sottostante. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco e la Croce Bianca del 118 dell'Asl di Salerno. Il 50enne è stato raggiunto dai soccorritori e messo in salvo. I pompieri hanno dovuto aprire la portiera ed estrarlo dalle lamiere dell'abitacolo danneggiato. Il conducente, come detto, ha riportato solo lievi ferite.

L'area, poi, è stata transennata dalla Polizia Municipale, per la successiva messa in sicurezza. Anche la vettura è stata rimossa con l'ausilio di gru e carro attrezzi. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso Ospedaliero per eventuali ulteriori accertamenti. Sull'incidente sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che l'auto possa aver perso aderenza con l'asfalto a causa del suolo umido e scivoloso, per colpa del maltempo. Ma solo le indagini delle forze dell'ordine potranno fornire ulteriori elementi utili.