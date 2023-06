Auto esplode in Tangenziale a Napoli: gravemente ustionati un uomo e una donna Un’auto è esplosa oggi attorno alle 13, sulla Tangenziale di Napoli dopo Corso Malta. Due feriti ustionati al Cardarelli. La vettura del CNR trasportava sembra materiale infiammabile.

Un'auto è esplosa oggi, attorno alle ore 13,00, sulla Tangenziale di Napoli, dopo l'ingresso di Corso Malta, in direzione Zona Ospedaliera, verso Pozzuoli. Si tratta di una vettura Volkswagen Polo del CNR, il Centro Nazionale di Ricerche, che era in transito sulla Tangenziale quando si è verificata la deflagrazione. I due passeggeri, un uomo di giovane età, sembra l'autista, e una donna 60enne, sono rimasti gravemente ustionati. Dalle prime informazioni, sembra che l'auto trasportasse materiale infiammabile, come bombole di ossigeno o di propellente.

Due ustionati gravi al Cardarelli, rischiano la vita

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 che ha trasportato i due feriti in codice rosso all’ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli. I due feriti sono stati subito ricoverati in terapia intensiva nel reparto Grandi Ustionati. L'incidente è avvenuto non in un orario di punta. La Tangenziale, quindi, non è stata chiusa e non si sono verificate particolari code di auto.

Sul posto sono arrivate anche due squadre di pompieri, con 10 unità, che hanno già domato l'incendio. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale per verificare cosa sia accaduto. L’auto che ha preso fuoco, una Volkswagen Polo, secondo le primissime informazioni, sarebbe una vettura alimentata a diesel. Non è escluso che possa essere stato un corto circuito a bordo ad innescare l'incendio. L'auto, secondo le prime ricostruzioni, sembra stesse trasportando delle bombole con materiale infiammabile. Non è chiaro di che materiale si tratti. Inizialmente si è parlato di ossigeno, ma potrebbe trattarsi anche di altro, magari un tipo di carburante, che era allo studio degli scienziati del CNR.

Le due persone che viaggiavano all'interno del veicolo sono rimaste fortemente ustionate. La donna sarebbe il soggetto considerato più grave dai medici. L'incidente è avvenuto al km 18.500 in ovest, quindi sulla corsia da Corso Malta a Pozzuoli.