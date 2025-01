video suggerito

Auto elettriche Napoli 2025, c'è la proroga per sostare su strisce blu ma non è più gratis. Rincaro per le ibride Prorogata la delibera per la sosta sulle strisce blu a Napoli di auto elettriche e ibride. Previsti aumenti dei costi, fino a 300 euro all'anno. Tutte le novità e il nuovo tariffario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parcheggiare le auto elettriche sulle strisce blu a Napoli nel 2025 non sarà più gratis. Il Comune, a quanto apprende Fanpage.it, ha prorogato la delibera per le agevolazioni per chi ha veicoli a basso impatto sullo smog (con quasi un mese di anticipo rispetto all'anno scorso quando arrivò il 23 febbraio), ma per quelli elettrici che fino allo scorso anno erano esentati dal pagamento (dovevano solo pagare il tagliando annuale di 15 euro), da quest'anno, invece, è prevista una tariffa in base all'Isee (fino ad un massimo di 150 euro all'anno), come avveniva già per le auto ibride, mentre il costo del contrassegno aumenta da 15 a 20 euro.

Rincari anche per le auto ibride (benzina-elettrico, gasolio-elettrico, altra alimentazione-elettrico) con costi quasi raddoppiati, sempre in base all'Isee, fino a un massimo di 300 euro all'anno (l'anno scorso era 150 euro).

Non mancano però le novità, come la possibilità per i quadricicli elettrici e ibridi, finora esclusi, di poter circolare liberamente nelle Ztl pagando solo 30 euro all'anno.

Per usufruire dei benefici della sosta agevolata resta obbligatorio l'uso dell'App Tap&Park di Anm.

Perché il Comune ha aumentato i costi per la sosta di auto elettriche e ibride

Il Comune di Napoli da quasi 10 anni ha adottato politiche ecologiche a sostegno dei mezzi a basso impatto ambientale. La prima delibera sulla sosta gratuita per le auto elettriche risale al 2014, all'epoca il tagliando per entrare nella Ztl costava 10 euro. La sperimentazione terminò nel 2016. L'iniziativa per sosta e Ztl è stata poi ripetuta dal 2019 al 2024 ed è scaduta il 31 dicembre scorso.

Quest'anno il Comune ha deciso di rinnovare l'iniziativa, ma ha previsto un aumento dei costi. Il motivo dei rincari per il 2025 è spiegato dal Comune nella stessa delibera, la numero 20 del 28 gennaio 2025, e parte da uno studio sulla diffusione dei veicoli elettrici e ibridi in città realizzato da Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, di proprietà del Comune di Napoli. Le auto green che avevano fatto richiesta nel 2023 erano 1.167 (624 elettriche, 444 ibride, 99 ibride intestate a persone giuridiche). Nel 2024, i numeri sono aumentati a 1.398 (770 elettriche, 530 ibride, 98 ibride intestate a persone giuridiche).

Anm ha calcolato che la sosta gratuita e gli sconti l'anno scorso hanno comportato mancati incassi per 720mila euro, 515 euro a veicolo. “Da un’analisi del mercato delle nuove immatricolazioni da gennaio a giugno 2024 – scrive l'Anm – rispetto allo stesso periodo 2023, si rileva che le autovetture elettriche sono aumentate del 7%, mentre le ibride dell’11%. Queste ultime rappresentano allo stato attuale il 42% delle nuove immatricolazioni mentre le elettriche hanno una quota di mercato del 4%”.

Le nuove tariffe sosta auto elettriche ed ibride del 2025

La nuova delibera prevede agevolazioni fino al 31 dicembre 2025. Ecco di seguito le principali novità:

Circolazione nelle Ztl

Circolazione auto elettriche e ibride nelle Ztl: tagliando 30 euro/anno (prima era di 10 euro)

Circolazione dei quadricicli elettrici e ibridi nelle Ztl: tagliando 30 euro/anno (novità rispetto al passato)

Sosta sulle strisce blu*

*(ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car-valet)

Auto elettriche intestate a persone fisiche: tagliando 20 euro/anno (prima era di 15 euro) + tariffa agevolata in base all'Isee (prima era gratis):

A) DA € 0,00 A € 5.000,00 € 0,00 (zero)

B) DA€ 5.000,01 A€16.750,99 € 50,00 (cinquanta)

C) DA€16.751,00 A €25.750,99 € 100,00 (cento)

D) OLTRE €25.751,00 – € 150,00 (centocinquanta)

Auto elettriche intestare a persone fisiche senza presentare l'ISEE: tagliando 20 euro + fascia massima 150 euro

Auto elettriche intestate a persone giuridiche: tagliando 20 euro/anno + fascia massima 150 euro

Auto ibride intestate a persone fisiche: tagliando 20 euro/anno (prima era di 10 euro) + tariffa agevolata in base all'Isee:

A) DA € 0,00 A € 5.000,00 € 50,00 (cinquanta)

B) DA€ 5.000,01 A€16.750,99 € 100,00 (cento)

C) DA€16.751,00 A €25.750,99 € 200,00 (duecento)

D) OLTRE €25.751,00 – € 300,00 (trecento)

Auto ibride intestate a persone fisiche senza presentare ISEE: tagliando 20 euro/anno + fascia massima 300 euro.

Auto ibride intestate a persone giuridiche: tagliando 20 euro/anno + fascia massima 300 euro.