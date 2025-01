video suggerito

A Napoli le auto elettriche e ibride devono pagare la sosta sulle strisce blu: è scaduta la delibera

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Stop alla sosta gratis per le auto elettriche e scontata per le ibride sulle strisce blu a Napoli. Da ieri, 1 gennaio 2025, è scaduta la delibera del Comune di Napoli e chi continua a parcheggiare la propria auto negli stalli blu senza pagare rischia la multa. Sul sito dell'Anm un comunicato dell'azienda spiega che "per l'anno 2025 non risultano ancora emanate disposizioni in materia di agevolazioni per autovetture elettriche-ibride". Il Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, sta lavorando al rinnovo della delibera anche per quest'anno. Il provvedimento è atteso tra gennaio e febbraio, ma non si esclude che possano esserci degli aumenti, in particolare per le tariffe scontate delle auto ibride – per le quali è previsto un tariffario con abbonamento annuale graduato in base all'Isee – che potrebbero registrare un rincaro.

Il comunicato dell'Anm sulla sospensione della delibera

Si tratta di un provvedimento che ormai il Comune di Napoli rinnova di anno in anno – la misura è stata attivata per la prima volta nel 2019 – che ha l'obiettivo di favorire la diffusione di vetture più ecologiche ed a basso impatto sull'ambiente. La delibera del 2024 era stata approvata il 27 febbraio scorso e prevedeva, tra le varie agevolazioni, l'ingresso gratuito nelle Ztl cittadine (sia per le elettriche che per le ibride), la sosta gratis sulle strisce blu per le auto elettriche, e la sosta con tariffa agevolata (fino a 150 euro all'anno, in base all'Isee) per le ibride.

Simeone: "Stiamo lavorando per il rinnovo 2025 e per contenere i rincari"

La vicenda è all'attenzione di Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli, che a Fanpage.it spiega:

Si tratta di un provvedimento molto atteso dalla cittadinanza e che va in direzione di una mobilità green. Per questo, già da tempo stiamo lavorando per accelerare il rinnovo della sosta gratuita sulle strisce blu per le auto elettriche e scontata per le ibride anche per l'anno 2025, affinché i cittadini non restino scoperti per troppo tempo. L'amministrazione comunale sta valutando una revisione delle tariffe e si prevede un rincaro. Noi siamo dell'idea, invece, che si debba garantire l'accessibilità a questa misura a tutti, mantenendo basse le tariffe. Per questo, chiederemo all'amministrazione di azzerare o contenere al minimo gli eventuali rincari in particolare sulle auto totalmente elettriche.

Allo studio aumenti per la sosta di elettriche e ibride nel 2025

L'anno scorso, il Comune decise di confermare le stesse tariffe del 2023. Va presentata richiesta ad Anm, dopo l'approvazione della delibera. Ma non è escluso che quest'anno possa registrare un incremento. Si parla di aumenti di circa il 20-30%, ma al momento sono solo voci. Nulla di certo e bisognerà aspettare la delibera per avere un quadro preciso.

Il rinnovo del contrassegno fino all'anno scorso costava 10 euro per le Ztl. Il tagliando dà diritto sia alle auto elettriche che alle ibride (benzina/elettrico, gasolio/elettrico, altra alimentazione/elettrico) di poter circolare senza problemi all'interno delle Ztl cittadine.

Per quanto riguarda la sosta sulle strisce blu, le auto elettriche l'anno scorso potevano parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu (ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car-valet) pagando il tagliando di rilascio dell'autorizzazione da 15 euro.

Per le auto ibride c'era un tariffario. In questo caso, lo scorso anno, il rinnovo del tagliando costava 10 euro, ai quali andava aggiunto il costo dell'abbonamento annuale graduato sull'Isee:

A) DA € 0,00 4 € 5.000,00 € 0,00 (zero)

B) DA€ 5.000,01 A€16.750,99 € 50,00 (cinquanta)

C) DA€16.751,00 4 €25.750,99 € 100,00 (cento)

D) OLTRE €25.751,00 – € 150,00 (centocinquanta)