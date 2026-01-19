Auto elettriche e ibride, agevolazioni sosta strisce blu a Napoli, nel 2026 solo 1.500 domande possibili

Approvate le agevolazioni 2026 per auto elettriche e ibride a Napoli per parcheggiare sulle strisce blu. La vecchia delibera era infatti scaduta il 31 dicembre 2025 e dal 1 gennaio si paga la sosta ordinaria. Per il 2026, a quanto apprende Fanpage.it, il Comune di Napoli ha confermato il tariffario 2025, graduato sull'Isee con un costo massimo di 300 euro all'anno, ma la novità di quest'anno è che saranno accolte solo le prime 1500 domande. Le successive saranno bloccate e sottoposte ad una clausola di riserva. Seconda novità: bisognerà attivare l'app Tap&Go per calcolare inizio-fine sosta, perché il Comune e l'Anm hanno deciso di monitorare gli orari di utilizzo del beneficio, in vista di cambiamenti che arriveranno nel 2027.

La delibera per l'ecologia a Napoli

Le agevolazioni per la sosta di auto elettriche ed ibride sono state approvate dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi con la delibera 10 del 2026. Le agevolazioni saranno valide fino al 31 dicembre 2026. Nel complesso, lo scorso anno le adesioni totali sono state 634, delle quali 207 auto elettriche e 427 ibride. Numeri dimezzati rispetto al 2024, quando a fare richiesta erano stati 1398 automobilisti, 770 auto elettriche e 628 ibride. Il tema è quello del mancato incasso dalla sosta sulle strisce blu legato alla concessione delle agevolazioni a veicoli elettrici ed ibridi. Dal confronto tra il 2024 e il 2025 è emerso che gli sconti nel 2025 hanno portato una riduzione del 4% del mancato incasso, che è sceso da 601mila a 579mila euro netti. Per il 2026 è quindi "garantita la sostenibilità economica della misura di agevolazione, nonostante il costante incremento della diffusione di auto elettriche e ibride".

Soddisfatto per la proroga del beneficio sosta per auto elettriche e ibride al 2026 Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti e Mobilità: "Il Comune di Napoli ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli elettrici e ibridi, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni. Restano confermati l’accesso alle ZTL al costo di 30 euro l’anno e le tariffe agevolate per la sosta sugli stalli blu, che varieranno in base all’ISEE, con obbligo di utilizzo dell’app Tap&Park. Le autorizzazioni per la sosta agevolata saranno rilasciate fino a un massimo di 1.500. Un risultato possibile grazie al lavoro sinergico della Giunta comunale e della Commissione Mobilità, e soprattutto grazie alla grande disponibilità dell’assessore alla Mobilità, professor Edoardo Cosenza".

Le novità del 2026 sugli sconti sosta per elettriche e ibride

Le novità di quest'anno, come detto, sono due. La prima è l'introduzione del tetto di 1500 domande. Fino a questo numero ci sarà l'accettazione automatica delle istanze. Successivamente, scatterà una clausola di riserva. Anm, dopo le 1500 domande, sospenderà il rilascio dei permessi e ne darà comunicazione al servizio viabilità del Comune per una ulteriore valutazione. Quindi, è possibile che chi farà tardi non possa beneficiare degli sconti nei primi mesi dell'anno, fino al termine della nuova valutazione.

La seconda novità riguarda l'obbligo di attivare l'app per la sosta Tap& Park ogni volta che si parcheggia, per calcolare inizio-fine sosta,

Cosa cambierà dall'anno 2027

Ma in previsione ci sono nuovi cambiamenti per il 2027. Il Comune e l'Anm quest'anno faranno un nuovo monitoraggio, concentrandosi anche sulle ore di effettivo utilizzo della sosta da parte dei beneficiari. Modifiche potrebbero riguardare le modalità di accesso al beneficio, l'incremento del costo di adesione, la limitazione delle ore di sosta concesse e anche una modulazione dei benefici in base all'effettivo range di emissioni di CO2 delle autovetture.

Tariffario 2026 sosta strisce blu auto elettriche e ibride

Ecco di seguito il tariffario per parcheggiare sulle strisce blu fino al 31 dicembre 2026 per auto elettriche ed ibride:

Circolazione nelle Ztl

Circolazione auto elettriche e ibride nelle Ztl: tagliando 30 euro/anno

Circolazione dei quadricicli elettrici e ibridi nelle Ztl: tagliando 30 euro/anno

Sosta sulle strisce blu*

*(ad esclusione delle aree di sosta a rotazione, dei parcheggi in struttura e dei car-valet)

Auto elettriche intestate a persone fisiche: tagliando 20 euro/anno + tariffa agevolata in base all'Isee:

A) DA € 0,00 A € 5.000,00 € 0,00 (zero)

B) DA€ 5.000,01 A€16.750,99 € 50,00 (cinquanta)

C) DA€16.751,00 A €25.750,99 € 100,00 (cento)

D) OLTRE €25.751,00 – € 150,00 (centocinquanta)

Auto elettriche intestare a persone fisiche senza presentare l'ISEE: tagliando 20 euro + fascia massima 150 euro

Auto elettriche intestate a persone giuridiche: tagliando 20 euro/anno + fascia massima 150 euro

Auto ibride intestate a persone fisiche: tagliando 20 euro/anno + tariffa agevolata in base all'Isee:

A) DA € 0,00 A € 5.000,00 € 50,00 (cinquanta)

B) DA€ 5.000,01 A€16.750,99 € 100,00 (cento)

C) DA€16.751,00 A €25.750,99 € 200,00 (duecento)

D) OLTRE €25.751,00 – € 300,00 (trecento)

Auto ibride intestate a persone fisiche senza presentare ISEE: tagliando 20 euro/anno + fascia massima 300 euro.

Auto ibride intestate a persone giuridiche: tagliando 20 euro/anno + fascia massima 300 euro.