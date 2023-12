Bmw con coppia in fuga da Matera, bloccata a Napoli dalla Polizia dopo inseguimento a Chiaia Una Bmw è stata bloccata dalla Polizia di Stato in viale Gramsci a Napoli. Due persone, un uomo e una donna, sono state portate in Questura per controlli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Inseguimento rocambolesco in viale Gramsci oggi pomeriggio a Napoli, nella zona di Chiaia. La Polizia di Stato ha bloccato un'auto di grossa cilindrata, una Bmw scura, secondo le prime informazioni raccolte da Fanpage.it. A bordo della vettura c'era una coppia. L'uomo era alla guida e la ragazza al posto del passeggero. Nell'operazione sono state coinvolte numerose auto della Polizia di Stato e anche gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa di Chiaia.

Inseguimento a viale Gramsci a Chiaia

L'auto è stata poi bloccata all'altezza della sezione della Polizia Municipale di Chiaia che si trova in Viale Gramsci. Ci sono stati anche attimi concitati. Le due persone che erano a bordo dell'auto sono state poi portate in Questura per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato. Anche la vettura è stata portata via. Sul posto è intervenuta la polizia municipale con personale femminile per la perquisizione, in ausilio alla Polizia di Stato, vista la presenza a bordo dell'auto di una donna.

A bordo dell'auto un uomo e una donna: in Questura per controlli

L'episodio è accaduto attorno alle ore 15,30 di oggi, giovedì 14 dicembre 2023. Non è ancora chiaro il motivo della fuga della coppia. L'auto fermata sembra avesse le caratteristiche di un'altra automobile molto simile in fuga da Matera, in Basilicata. Ma non è chiaro se le due vetture siano le stesse né quali siano i motivi della fuga. Solo nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni su quanto accaduto.