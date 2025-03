video suggerito

Aurora Bellini morta a 19 anni sul traghetto rientrava da serata in discoteca: funerali lunedì a Grosseto Eseguito l'esame autoptico sul corpo della 19enne. Il feretro rientrerà domani in Toscana. Lunedì i funerali a Batignano (Grosseto) alle ore 15.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aurora Bellini

Tornava da una serata in discoteca con gli amici Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni morta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo scorsi, sul traghetto "Cruise Bonaria" Napoli-Palermo. La giovane è stata colta da un improvviso malore mentre era nel bagno della sua cabina sulla nave a 40 miglia nautiche da Capri. Soccorsa dai compagni di classe, è deceduta poco dopo, nel trasporto verso la terraferma. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Ieri si è svolta l'autopsia ed è stato eseguito il test tossicologico, come prevede la prassi. Le indagini degli investigatori si concentrano anche nella ricostruzione delle ultime ore della ragazza, che, come raccontato dal padre negli scorsi giorni, non soffriva di nessuna patologia. Dopo l'esame autoptico, la salma è stata liberata dalla magistratura e restituita alla famiglia per le esequie. Tra le ipotesi circolate nelle ore immediatamente successive al decesso, quella che la giovane possa essere stata colta da un infarto. I funerali si terranno lunedì a Grosseto, in Toscana.

Lutto a Batignano, i funerali lunedì alle 15

Aurora Bellini era, infatti, originaria di Batignano, in provincia di Grosseto, dove viveva con i genitori e la sorella gemella. La ragazza frequentava il quarto anno dell'istituto per geometri "Manetti Porciatti" di Grosseto. La 19enne stava facendo una gita scolastica ed era per questo salita a bordo del traghetto che da Napoli l'avrebbe portata in Sicilia. Nel paese di origine in Toscana la sua prematura scomparsa ha choccato la cittadinanza, che si è stretta nel lutto e nel dolore della famiglia. I negozi hanno chiuso le saracinesche in segno di rispetto. E anche dal mondo istituzionale sono arrivati messaggi di profondo cordoglio.

I funerali si terranno lunedì 24 marzo alle ore 15,00 nella Chiesa di Batignano. Domani, è previsto il rientro del feretro in Toscana. Poi sarà aperta la camera ardente fino alle esequie. I genitori sono andati in Campania e rientreranno insieme alla salma della figlia. L'esame autoptico si è svolto ieri, venerdì 21 marzo 2025, presso l'ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, che procede per rogatoria. Il decesso, secondo le prime informazioni circolate, sarebbe avvenuto dopo una serata in discoteca. I risultati degli accertamenti clinici e dei test tossicologici dovrebbero arrivare entro una decina di giorni.