Aurora Bellini morta a 19 anni durante la gita scolastica: domani l'autopsia Domani l'esame autoptico sul corpo della studentessa 19enne morta sul traghetto Napoli-Palermo lunedì 17 marzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà eseguito domani l'esame autoptico sul corpo di Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni, originaria di Batignano, in provincia di Grosseto, in Toscana, morta lunedì 17 marzo mentre stava andando a Palermo su un traghetto partito da Napoli. Come prevede la procedura, sarà eseguito anche un esame tossicologico. L'incarico per l'autopsia è stato conferito e sarà effettuato domani dal medico legale della Procura di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, che sta procedendo per rogatoria su disposizione della Procura di Torre Annunziata, condotta dal procuratore capo Nunzio Fragliasso.

Le indagini della Procura di Torre Annunziata

La ragazza era in gita scolastica con la sua classe del quarto anno dell'istituto per geometri di Grosseto. Rientrata nella sua cabina la sera, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da un improvviso malore. Soccorsa subito dai compagni che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati il medico del 118 e una motovedetta della Guardia Costiera che l'ha trasferita sulla terraferma, nel Porto di Sorrento, dove ne è stato constatato il decesso. Da qui, il trasporto prima a Castellammare e poi all'obitorio di Nocera Inferiore. Oggi uno striscione nella sua scuola le ha voluto rendere omaggio.

Aurora non era affetta da alcuna patologia, come ha raccontato il padre al Corriere Fiorentino. "Voglio solo la verità, mia figlia Aurora non aveva nessuna patologia – ha detto il genitore – l'ho sentita l'ultima volta lunedì scorso, erano le 20. Mi ha detto che stava bene e che si stava divertendo. Mi ha detto che sarebbe andata a mangiare la pizza con i compagni di scuola e che poi sarebbe andata nella discoteca della nave. Mi ha anche detto che non avrebbe fatto tardi". "La cosa più atroce – ha raccontato il padre – è accettare l'idea che la dovrò portare per l'ultimo viaggio al cimitero. E pensare che ha appena 19 anni. Era nel fiore della sua vita, era una ragazza solare, aveva una parola buona per tutti".