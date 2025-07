video suggerito

Mezzo pesante perde il carico nell'Avellinese: a terra 52 casse piene di albicocche Mercogliano (Avellino): quintali di albicocche provenienti dalla Basilicata si riversano sull'asfalto. Ore di lavoro per recuperare il carico.

A cura di Redazione Napoli

Mattinata di disagi alla circolazione a Mercogliano, provincia di Avellino, dove un carico di albicocche si è riversato sulla carreggiata intorno alle 7.20. Il fatto è avvenuto in via Domenico Antonio Vaccaro. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco avellinesi il mezzo pesante, partito dalla Basilicata e diretto a un'azienda di Summonte, sempre nell'Avellinese, trasportava 52 casse di frutta. Durante la salita lungo la strada, per cause in corso di accertamento, il carico è scivolato, finendo sulla sede stradale e ostruendo il transito.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando Provinciale di Avellino, proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli, che con l’ausilio di una ruspa ha provveduto alla rimozione delle cassette e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la Polizia Municipale di Mercogliano, impegnata a regolare la viabilità durante le fasi di recupero. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area e il recupero di gran parte del carico disperso.