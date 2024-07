video suggerito

Incornato alla schiena dal toro mentre è al picnic con la famiglia: grave 60enne a Verteglia L’uomo si trovava nei pressi di un’area pic-nic con i familiari quando è stato attaccato alle spalle dal toro. Ricoverato al Moscati di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attaccato alle spalle da un toro e sbalzato di diversi metri mentre è al pic-nic in famiglia a Verteglia, nota località turistica nel territorio del comune di Montella, in provincia di Avellino. Grave un uomo di 60 anni, originario della provincia di Caserta, che si trovava in zona, nella giornata di oggi, domenica 21 luglio 2024, probabilmente per trascorrere qualche ora di relax nella natura con i propri cari.

L'uomo aggredito in un'area pic-nic a Verteglia

L'uomo aggredito dal quadrupede ha riportato gravi ferite. Subito soccorso dall'ambulanza del 118, che dopo averlo stabilizzato e avergli prestato le prime cure mediche, l'ha trasportato all'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per ulteriori accertamenti, dove il 60enne è attualmente ricoverato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia che stanno indagando sull'accaduto.

Soccorso dal 118 e portato in ospedale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. L'aggressione si sarebbe consumata sull'altopiano di Verteglia, nei pressi di un'area pic-nic e di un sentiero di montagna. Il 60enne era insieme ai suoi familiari, quando, improvvisamente ed inaspettatamente, il toro l'avrebbe caricato e colpito alla schiena. L'impatto è stato violentissimo. L'uomo è stato sbalzato di diversi metri, cadendo rovinosamente al suolo. Il tutto di fronte agli occhi attoniti dei suoi familiari, inorriditi per l'accaduto. La macchina dei soccorsi è subito scattata. L'uomo è stato aiutato dai presenti che poi hanno chiamato il 118 per le cure mediche del caso. Sulla vicenda sono aperte le indagini dei militari dell'Arma, che stanno acquisendo gli elementi utili a ricostruirne tutti i dettagli.