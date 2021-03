In Campania proseguono le vaccinazioni anti-Covid19 con il vaccino Astrazeneca, ad eccezione di due lotti: ABV6096 e ABV2856, quest'ultimo il lotto ritirato dall'Aifa, per i quali sono stati disposti approfondimenti. È quanto ha deciso l’Unità di Crisi della Regione Campania che si è riunita questa mattina poco prima delle ore 8, con convocazione urgente, per affrontare la tematica del ritiro di un lotto di Astrazeneca disposto dall’Aifa, l’agenzia nazionale del farmaco. "Abbiamo tenuto stamattina una riunione dell'Unità di Crisi – spiega a Fanpage.it Pina Tommasielli, referente medicina territoriale Unità di Crisi della Campania – che ha deciso di continuare le vaccinazioni in Campania con il vaccino Astrazeneca, ad eccezione di due lotti sui quali sono in corso approfondimenti. Si tratta di una linea seguita in tutta Italia. Vogliamo tranquillizzare la popolazione che si stanno osservando tutte le procedure e i protocolli nazionali previsti in questi casi a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini".

Disposizione Unità di Crisi a tutti gli ospedali

In una nota dell'Unità di Crisi, firmata dai dirigenti Italo Giulivo, Ugo Trama, Antonio Postiglione e Angelo D'Argenzio, a tutti i direttore generali di Asl e ospedali in merito al Lotto Astrazeneca ABV6096 si dispone: "che le precauzioni ivi indicate, sono da riferirsi al solo lotto ABV6096 Astrazeneca, in giacenza presso le aziende sanitarie. Il non utilizzo momentaneo viene effettuato a titolo meramente precauzionale e per il tempo strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura da parte dell'ISS".

"Non dobbiamo correre il rischio di allarmare la popolazione sulla base di ipotesi – prosegue Tommasielli – al momento non è stato dimostrato il rapporto di causa ed effetto con eventuali reazioni avverse. Le autorità sanitarie nazionali (Ministero della Salute, Aifa e Istituto Superiore di Sanità) hanno chiesto di fare una campionatura sulle fiale. Si tratta di prassi consolidate, che vengono messe in pratica tutti i giorni nel monitoraggio continuo che avviene su tutti i farmaci, non solo i vaccini anti-Covid19″.

Tra le ipotesi al vaglio dell'Unità di Crisi regionale, quella di fornire un certificato di vaccinazione a chi ha ricevuto la dose, nel quale venga indicato anche il lotto utilizzato di vaccino per la somministrazione. Cosa che al momento si fa solo in alcune Asl, come quella di Benevento, ma non nell'Asl Napoli 1.