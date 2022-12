Asportati due tumori alle ovaie da 30 centimetri: intervento record su una 40enne di Avellino Si trattava di due masse benigne localizzate su entrambe le ovaie che avevano provocato alla 40enne un addome molto voluminoso.

Un intervento record quello effettuato su una donna di 40 anni Avellino, a cui sono stati asportati due tumori alle ovaie grandi 30 centimetri ognuno. Si trattava di cosiddetti "teratomi", dei tumori benigni localizzati su entrambe le ovaie che, vista la dimensione, avevano provocato alla 40enne un addome molto voluminoso. L'intervento è stato eseguito – ed è riuscito perfettamente – all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nella provincia di Foggia, in Puglia.

La donna ora sta bene ed è stata dimessa dopo l'intervento

Come detto, l'intervento è perfettamente riuscito. Dopo tutti gli accertamenti del caso (Tac, gastroscopia e colonscopia), la 40enne irpina è stata condotta in sala operatoria e sottoposta ad anestesia totale. Dopo l'operazione, la donna è rimasta tre giorni in osservazione in ospedale, ed è stata poi dimessa.

"Un caso così non mi era mai capitato"

La straordinarietà della condizione della 40enne e dell'intervento effettuato è stata sottolineata anche dalla dottoressa Annamaria Maglione, responsabile dell'unità dipartimentale di Chirurgia Ginecologica dell'Irccs, che ha eseguito l'intervento assieme al chirurgo Raffaele Faioli. "Faccio la chirurga dal 1998 ma un caso simile non mi era mai capitato" ha spiegato la dottoressa.

"Durante l’intervento, che è durato all’incirca due ore – ha dichiarato ancora la dottoressa Maglione – le difficoltà maggiori sono state scongiurare il rischio emorragico causato dalla consistente vascolarizzazione delle due masse".